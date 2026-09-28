Oro y bronce para Cuba en Campeonato Mundial de Parajudo

Las cubanas Sheyla Hernández y Ariagna Hechavarría conquistaron medallas de oro y bronce en el Campeonato Mundial de Judo de Ibisa, respectivamente, con sede en Georgia.

Este sábado Hernández, en +70 kilogramos (kg), categoría J2, logró el título al derrotar en la final a la italiana Carolina Costa, destaca la edición digital de JIT.

Resalta que el combate resultó en revancha de la final del mundial de Bakú 2022, en el que la judoca de la oriental provincia de Holguín terminó con la presea de plata por una inmovilización.

JIT resalta que ahora se adelantó con un yuko, pero su oponente reaccionó y logró empatar las acciones.

Así las cosas, Hernández reaccionó con waza-ari y luego la inmovilizó en el tatami para llevarse la victoria por ippon que la convirtió en campeona del mundo por primera ocasión.

Esta significó la tercera medalla en citas del orbe para la cubana, quien también había obtenido una de bronce en Astaná 2025, resultado al que se suma la plata alcanzada en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Por su parte, Hechavarría (+70 kg/ J1), logró el bronce con el que igualó su actuación en Astaná.

El triunfo bronceado fue por ippon y ante la indonesia Siyamsih Siyamsih, cuando la pizarra marcaba ventaja a su favor por waza-ari.

JIT destaca también que con esos resultados ambas lanzaron sus candidaturas para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

La entrenadora Ivis Dueñas manifestó su satisfacción con los resultados y explicó que «son producto de la disciplina de ambas atletas y del esfuerzo, el sacrificio y la constancia de todo este tiempo».