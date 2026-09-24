Las transformaciones no son un giro al capitalismo, son la actualización de una construcción socialista innovadora

En el estreno del programa radial Criterio Compartido –que transmitirá Radio Rebelde los miércoles alternos–, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, explicó el alcance de las transformaciones económicas y sociales, respondió a preocupaciones de la población y defendió la participación y el control popular como principios.

Al definir el nuevo espacio como un mecanismo para escuchar directamente a la gente, aseguró que todas las llamadas y planteamientos serán procesados, incluso aquellos que no pudieron salir al aire.

«Cada voz en Cuba importa», afirmó.

PRECIOS, JUBILACIONES, TIERRA, CONTROL Y COMBUSTIBLE

La participación directa de oyentes de distintos territorios, que plantearon preocupaciones sobre la aplicación de las medidas, el costo de la vida, la situación de los jubilados, la producción de alimentos y la crisis energética caracterizó el programa.

Un oyente de Cienfuegos llamó la atención sobre la distancia que en ocasiones existe entre las orientaciones nacionales y su ejecución en los territorios. Reclamó mayor control para garantizar que las decisiones a nivel central se cumplan efectivamente en la base.

Una señora contó que lleva más de una década solicitando una tierra sin cultivar en Arroyo Naranjo, para producir alimentos. Señaló que, pese a existir una evaluación favorable del Ministerio de la Agricultura, la tierra no le había sido entregada. Explicó además que forma parte de una red de 101 patios y espacios productivos gestionados por mujeres y pidió conocer si las nuevas medidas permitirán finalmente resolver su caso.

Desde Contramaestre, otro oyente puso el foco en la inflación y el incremento de los precios, y preguntó cuánto tiempo tendrá que esperar la población para que mejore esa situación. «Los salarios y la chequera no dan para vivir», afirmó.

Sobre la situación de algunos adultos mayores, una jubilada de 88 años relató las dificultades para cubrir sus necesidades con su pensión, y pidió que las nuevas medidas los tengan en cuenta, especialmente.

Alguien preguntó directamente al Presidente si existían posibilidades de recibir combustible desde países amigos, y si el Gobierno había realizado gestiones en ese sentido.

«Hemos hecho gestiones de todo tipo para el combustible, y no llega combustible de ningún lugar del mundo», respondió Díaz-Canel.

Y añadió: «Las medidas de recrudecimiento del bloqueo energético hacia Cuba por parte del Gobierno de Estados Unidos se han extraterritorializado con la segunda orden ejecutiva de la administración Trump, y realmente, por muchos intentos que hemos hecho, no lo hemos podido lograr».

Las llamadas pusieron sobre la mesa varios de los problemas más inmediatos de la vida cotidiana: precios, salarios y pensiones, alimentación, acceso a la tierra, funcionamiento de los municipios y disponibilidad de combustible. El Presidente aseguró que tanto las llamadas emitidas como las que no pudieron salir al aire serían transcritas, organizadas y entregadas para su atención y seguimiento.

Díaz-Canel explicó que las transformaciones económicas tienen lugar en un escenario de extrema dificultad. Mencionó el déficit eléctrico, las afectaciones al suministro de agua, la falta de harina en cientos de panaderías, los problemas con el gas licuado y la situación del transporte.

Frente a quienes atribuyen esas dificultades exclusivamente a problemas internos, planteó: «¿Cuál es la causa de esa realidad? ¿Es la ineficiencia? ¿Es el Estado fallido? (…) El bloqueo es criminal.

«Hace nueve meses que no entra un barco de combustible. ¿Cómo se puede sostener la economía? ¿Cómo se puede trabajar en esas condiciones? ¿Cómo se pueden dar todos los servicios que necesita la población? ¿Cómo se puede levantar la producción?».

«EL PAÍS TIENE QUE PRODUCIR»

Uno de los mensajes centrales del Presidente fue la necesidad de recuperar la capacidad productiva nacional. «El país tiene que producir. No puede seguir aspirando a que todo lo vamos a resolver importando».

Insistió también en que controlar administrativamente los precios no puede sustituir el incremento de la oferta: «El tema de los precios se resuelve produciendo más, creando más riqueza y teniendo más oferta para la población».

El mandatario reconoció que la población evaluará las transformaciones por sus efectos concretos en la vida cotidiana. «Hasta que no veamos en el plato de la mesa, en la farmacia, en el hospital el resultado de las transformaciones, no va a haber satisfacción».

Y resumió el propósito económico de las medidas en tres conceptos: «Más producción, más empleo y más salario».

«NO HAY REGRESO AL CAPITALISMO»

Díaz-Canel respondió ampliamente a una de las preocupaciones expresadas por varios participantes: si la ampliación del mercado y del sector no estatal implica un tránsito hacia el capitalismo.

«Estas transformaciones no son un giro al capitalismo, ni son un proceso de restauración capitalista», contestó. Las definió como «la actualización del modelo económico y social nuestro en una construcción socialista, que tiene que ser también innovadora.

«La respuesta es clara, rotunda, sin rodeo. No hay regreso al capitalismo», sentenció.

Argumentó que, aunque haya privado, mercado, inversión extranjera, el que manda es el pueblo por medio de sus instituciones. «Y eso no cambia ni va a cambiar, ni se puede cambiar».

También afirmó que «el mercado es una herramienta y no un amo, como en el capitalismo», y explicó que la planificación, el papel del Estado, la dirección del Partido y el control popular son los elementos que deben determinar cómo se utilizan esos mecanismos.

PARTICIPACIÓN, CORRECCIÓN, PROTECCIÓN

El Presidente afirmó que sobre las transformaciones se seguirá discutiendo en los centros de trabajo y en las comunidades, y admitió que durante la implementación podrán detectarse errores que deberán corregirse.

«Tiene que haber capacidad para dialogar, que haya capacidad para recoger lo que se plantea y que sea útil, que haya capacidad para criticar, porque hay cosas que cuando las apliquemos van a tener errores, y hay que cambiarlas. «Las transformaciones van a funcionar realmente si participamos como pueblo, si controlamos como pueblo, si exigimos como pueblo y si como pueblo nos involucramos».

Sostuvo que todo debe tener una dimensión social y evitar que aumenten las desigualdades, y destacó las medidas de protección a jubilados y personas vulnerables, que incluyen subsidios diferenciados, tratamientos específicos y un fondo para desarrollo social.

EL 21,4 % DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA PROVIENE DE FUENTES RENOVABLES

De la transición energética, Díaz-Canel informó que se han instalado 1 418 MW de potencia en 144 parques fotovoltaicos, y que debe terminar el año con más de 1 500 MW.

Dijo que desde fuentes renovables se genera ya el 21,4 % de la electricidad. Mencionó que se instalan sistemas fotovoltaicos en policlínicos, hospitales, hogares maternos, hogares de ancianos y otras instituciones, y que se avanza en un proyecto para independizar progresivamente el bombeo de agua del Sistema Eléctrico Nacional.

LA LIBERTAD DE CUBA LLEGÓ EL 1RO. DE ENERO DE 1959

Al cierre del programa, Díaz-Canel respondió a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre Cuba, las que calificó de «totalmente arrogante, prepotente, injerencista», y afirmó que expresa «ese pensamiento genocida, criminal y de desprecio que hay hacia Cuba».

Díaz-Canel recalcó que Washington intenta presentar a Cuba como un Estado fallido para eludir su responsabilidad sobre las consecuencias del bloqueo, y cerró con un mensaje directo: «La libertad de Cuba llegó el 1ro. de enero de 1959 con esta Revolución, y esa libertad no la vamos a perder, la vamos a defender».