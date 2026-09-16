Joven cubanoamericana interrumpe al Secretario del Tesoro de EEUU: “Mi familia se está muriendo de hambre”

Una joven cubanoamericana interrumpió este martes la comparecencia del secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, para denunciar el impacto que tienen las sanciones estadounidenses sobre las familias cubanas.

“Mi familia se está muriendo de hambre”, afirmó la joven, quien denunció que sus familiares en Cuba pasan semanas sin electricidad y agua, mientras enfrentan precios elevados y dificultades para conseguir alimentos y medicinas.

“En el campo de Cuba llevan más de 24 días sin luz”, aseguró. También sostuvo que algunas familias reciben apenas “una o dos horas” de electricidad cada varios días y responsabilizó a la política de sanciones de EE. UU. por agravar esas condiciones.

Durante la protesta se escuchó además: “Las sanciones están matando gente en Cuba e Irán”. Los manifestantes portaban carteles contra las sanciones mientras Bessent detenía momentáneamente su intervención.

Reuters informó que las protestas se produjeron al inicio de la audiencia sobre política financiera y económica.



El testimonio completo de la joven puede verse en el video de Instagram.