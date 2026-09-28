Encuentro de danzoneros por Jornada del Adulto Mayor en Cienfuegos

El danzón, baile nacional proclamado oficialmente Patrimonio Cultural de la Nación Cubana, fue protagonista en Cienfuegos de un reconocimiento, efectuado en el Club Recreativo Minerva, a la Jornada del Adulto Mayor prevista a celebrarse el próximo primero de octubre.

Durante el encuentro de danzoneros, se reunieron unidades artísticas y parejas que practican este baile, aunque en esta ocasión no asistieron los clubes de otros municipios por dificultades asociadas al transporte.

Nelvis González Lima, metodóloga del sistema de casas de cultura, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que a pesar de no tener carácter competitivo, se aprovechó la cita para estimular a los bailadores que defienden el baile nacional, tras haber realizado previamente encuentros en cada uno de los ocho municipios cienfuegueros.

La especialista destacó la presencia del único club infantil de danzoneros en Cienfuegos, el cual constituye una tarea esencial para rescatar esta práctica entre niños y jóvenes.

En la actividad se entregó la Joya del Danzón a varios integrantes de los clubes cienfuegueros, como reconocimiento a su maestría y entrega en la defensa de esta tradición.

Elizabeth Gradaille Ramas, jefa de la Cátedra del Adulto Mayor en la Universidad de Cienfuegos, subrayó que la danza aporta beneficios físicos y emocionales, favorece la circulación y ayuda al manejo de los estados anímicos.

Por su parte, Giselle Leyani Valdés Marín, metodóloga provincial del Sistema de Casas de Cultura, resaltó que estos encuentros fortalecen la identidad cubana, potencian la tradición danzaria y promueven la socialización entre los clubes.

Según indicó la especialista, la cita tiene una connotación especial, porque hizo confluir generaciones de bailadores, con el protagonismo de los adultos mayores, como parte del programa cultural de la jornada dedicada a ellos.

Con esta actividad concluyeron en la provincia las acciones dedicadas a celebrar el danzón como baile nacional, y reafirmaron su vigencia y el compromiso de las instituciones culturales con su defensa y promoción.

En 1879, un célebre músico de Matanzas, Miguel Failde, con los elementos de la contradanza cubana creó un baile que bautizó como danzón, el cual fue declarado oficialmente Patrimonio Cultural de la Nación Cubana en 2013.

Famoso por su estructura y cadencia, el danzón se baila en un solo ladrillito, de ahí que los cuerpos se juntan y mueven en armonía, con periodos de descanso en que los danzadores conversan y saborean alguna bebida.