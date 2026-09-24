jueves 24 septiembre 2026
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Dominicana conmemora el Día de Nuestra Señora de las Mercedes

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Santo Domingo, 24 sep.- La República Dominicana celebra hoy el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del país, con actividades religiosas en diferentes localidades y una concurrida jornada de peregrinación en el Santo Cerro, provincia de La Vega.

Cientos de feligreses y peregrinos se espera que acudan al santuario para participar en las actividades, cumplir promesas y orar ante la imagen de la Virgen.

El programa en el Santo Cerro comenzará a las 05:00, hora local, con una eucaristía presidida por el padre Isaías Pinales, seguida de otra misa a las 06:30, hora local, a cargo del padre Rafael de Jesús Mendoza.

La festividad central está prevista para las 09:00, hora local, presidida por monseñor Andrés Napoleón Romero, obispo de la Diócesis de La Vega, en la zona norte-central.

La jornada concluirá a las 15:00, hora local, con la procesión de la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes por los alrededores del santuario.

Desde la víspera, el Santo Cerro registra una mayor afluencia de visitantes procedentes de distintas comunidades, mientras en los alrededores del templo se desarrolla también actividad comercial asociada a la ocasión.

La conmemoración tiene profundas raíces en la historia de fe dominicana. La tradición católica vincula el origen de la veneración a Nuestra Señora de las Mercedes con los primeros años de la presencia española en la isla y, particularmente, con el Santo Cerro.

Uno de los relatos religiosos más conocidos sitúa una supuesta aparición de la Virgen durante un enfrentamiento entre españoles y taínos en 1495.

Con el paso del tiempo, la fe en Nuestra Señora de las Mercedes se extendió por el territorio y, después de la independencia dominicana en 1844, quedó reconocida como patrona de la nación caribeña.

El 24 de septiembre es actualmente una de las principales festividades católicas y constituye además un día feriado nacional.

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Comentarios
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