Cubanacán, puerta al turismo en Cuba en Feria Internacional

Buenos Aires.- Mostrar que el turismo en Cuba está vivo con recursos garantizados para el disfrute de vacacionistas es el objetivo de Viajes Cubanacán en esta FIT América Latina 2026 en Buenos Aires, afirmó su director general, Yadismir Saavedra.

Luego de cuatro intensas jornadas, las dos primeras abiertas al público en general con cifra récord de visitantes y las dos últimas a sesiones de trabajo para los profesionales de esta industria, la Feria Internacional de Turismo de Argentina llega hoy a su fin.

Saavedra fue uno de los dos ejecutivos que viajó expresamente a Buenos Aires para participar en el evento, junto a Ernesto Pérez Velázquez, director adjunto de Cubatur, la decana de las agencias receptivas en Cuba con más de 60 años de trabajo moviendo turistas en la isla.

FIT América Latina que festeja en esta ocasión su trigésimo aniversario se ha convertido a lo largo de estos años en la principal Feria en las Américas y una de las cinco principales en el mundo.

“El objetivo principal de Viajes Cubanacán es mostrar que Cuba está viva y está abierta al mundo. Desafortunadamente la agresiva campaña del gobierno norteamericano que hoy soportamos contra de todo lo que hace la isla, principalmente contra la industria del turismo, nos ha afectado muchísimo”, señaló Saavedra en conversación con Prensa Latina.

Acorde con el más reciente informe del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) la isla sufrió una caída del 58 por ciento en los arribos de visitantes de enero a mayo de este año, contabilizando apenas 360 mil visitantes.

Eso representó el 16 por ciento del nivel previo a la pandemia de Covid-19, indica el reporte del CEEC.

Al cierre de ese período, el 70 por ciento de las instalaciones hoteleras permanecían cerradas y unos 25 mil trabajadores se encontraban disponibles, ahondó ese centro de análisis económico.

“Estar aquí en la FIT 2026 no es más que dar un paso al frente, como siempre lo ha hecho Cuba en las anteriores 29 ediciones de la Feria, y hemos podido enseñarle directamente al público argentino que Cuba está abierta a todos, con hoteles funcionando, con los principales destinos operando”, aseveró el ejecutivo.

Cubanacán le asegura a los turistas todos los traslados, “y garantizamos a los viajeros que puedan disfrutar la rica gastronomía cubana, la cultura, nuestra idiosincrasia y la tradicional hospitalidad en la isla, a fin de lograr que retornen una o más veces”, aseveró Saavedra.

El ejecutivo señaló que su agencia se dedica a promocionar y trabajar lo que se llaman circuitos turísticos, que cubren la cultura, historia, el patrimonio, además del siempre atractivo producto de sol y playa.

Con la integración de los nuevos actores económicos, en referencia a las pequeñas y medianas empresas privadas, Cubanacán está trabajando con agencias, restaurantes y transportistas privados, todos enfocados en desarrollar e impulsar el turismo y obtengamos resultados positivos para el país, explicó el ejecutivo.

Otros de los objetivos en FIT 2026 es promover el evento de Master Tour, el cual está relacionado específicamente con los guías de turismo, y se realizará del 18 al 20 de noviembre próximo, amplió.

Para eso, intercambiamos con agencias argentinas a fin de que puedan asistir la mayor cantidad de interesados en este foro concebido para desarrollar un recurso humano indispensable en el turismo que es el guía, señaló Saavedra.