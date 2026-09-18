Cuba presentó planes a Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza

La Habana, 18 sep.- Cuba presentó dos preplanes a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza para incrementar la producción local de alimentos y mejorar la atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, se divulgó hoy.

El evento en La Habana constituyó un espacio de diálogo y cooperación para dar a conocer dichas propuestas para fortalecer los sistemas alimentarios locales y de protección social, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 (Fin de la Pobreza) y 2 (Hambre Cero).

Al mismo asistieron representantes de los ministerios de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Trabajo y Seguridad Social y de la Agricultura, así como representantes del Mecanismo de Apoyo de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.

Las iniciativas buscan impulsar el incremento sostenible de la producción local de alimentos, fortalecer los sistemas alimentarios locales y mejorar el abastecimiento de la red de protección social, describieron medios locales.

El propósito es mejorar el acceso estable a alimentos de la población en situación de mayor vulnerabilidad, reflejó el periódico Tribuna de La Habana.

Un preplan denominado “Sistemas alimentarios locales sostenibles y resilientes para la protección social y la seguridad alimentaria” busca aumentar de manera sostenible y resiliente la producción local de alimentos, tanto para sustituir importaciones como para garantizar el abastecimiento de la red de protección social.

A su vez, el preplan “Protección social focalizada para la seguridad alimentaria y la nutrición” pretende fortalecer el sistema de protección social para contribuir a que las personas en situación de mayor vulnerabilidad tengan un acceso estable y adecuado a los alimentos.

Marcelo Resende, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Cuba, explicó que se combina el fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, la mejora de la producción agrícola y la priorización de los grupos vulnerables.

La intención es que la cooperación internacional no se desarrolle mediante acciones aisladas, sino alrededor de un programa común con metas, indicadores, plazos y recursos.

La FAO, a través del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, organizará esa oferta de cooperación junto con el Gobierno cubano.

Entre 2019 y 2026, la FAO reporta 92 millones de dólares en fuentes de financiación y acciones en 62 municipios de Cuba, con aproximadamente 426 mil personas beneficiadas.

Los datos reflejan la rehabilitación de 124 mil 347 hectáreas para producir alimentos y la producción de 500 mil toneladas de hortalizas, granos, viandas y frutales, con beneficios para un millón de personas.

También se reporta 48 mil 497 personas en situación de vulnerabilidad que recibieron alimentos mediante la red de protección social, con participación de productores, cooperativas y empresas pesqueras.

El acompañamiento de la FAO incluye acciones de comercialización, fortalecimiento institucional, sanidad animal y vegetal, innovación y adaptación ante los efectos del clima.

Un total de 27 entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales fueron fortalecidos en materia de gobernanza, gestión y marcos normativos, mientras 168 municipios cubanos reciben apoyo para fortalecer sus sistemas alimentarios, especialmente en gestión, comercialización y acceso a alimentos.

Los proyectos ejecutados incluyen 26 sistemas de energía solar para zonas rurales, 567 sistemas solares de riego y bombeo, 18 sistemas para cadenas de frío y agroindustria local, además de tecnologías energéticas de pequeña escala destinadas a productores rurales.