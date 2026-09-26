Cuba mantiene vigilancia ante el alza estacional de las enfermedades transmisibles

La situación epidemiológica de Cuba está marcada actualmente por el alza estacional de las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas y las hepatitis, así como por un incremento de las arbovirosis, informó recientemente la doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública

En el caso de las infecciones respiratorias agudas, la especialista explicó que continúan circulando diferentes virus, entre ellos los coronavirus endémicos y el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, con predominio de subvariantes de ómicron. Precisó que no se observa un nivel de gravedad que haga pensar en una situación similar a la de la pandemia.

También se mantiene la circulación de virus de influenza y de otros agentes, identificados fundamentalmente mediante la vigilancia de los casos graves.

Ante este escenario, Peña García insistió en la importancia de continuar la vigilancia y la educación sanitaria, especialmente para la atención de las infecciones respiratorias en niños, adultos mayores y personas con comorbilidades.

En la revista informativa Buenos Días, comentó que otro de los temas que ocupa a las autoridades sanitarias es el comportamiento de las enfermedades diarreicas agudas y las hepatitis. Según explicó, circulan diversos microorganismos asociados a estas afecciones, entre ellos virus y bacterias, en un contexto marcado por limitaciones en los sistemas de saneamiento ambiental, tratamiento de las aguas y recogida de residuales.

ARBOVIROSIS EN EL PAÍS

La situación de las arbovirosis constituye, sin embargo, una de las principales preocupaciones en estos momentos, debido al alza estacional de la población del mosquito transmisor del dengue.

«Cuba es un país endémico», recordó la viceministra, quien explicó que el dengue mantiene su circulación y que factores como las altas temperaturas, las lluvias y la humedad favorecen el incremento de la población del vector.

A estos elementos naturales se suman otros evitables y controlables, vinculados fundamentalmente con las condiciones existentes dentro y alrededor de las viviendas.

Peña García confirmó, además, la circulación del chikungunya, aunque descartó que exista un incremento desmedido de la enfermedad como se ha especulado en redes sociales.

La especialista señaló que el incremento de los casos de dengue corresponde al alza estacional que también se registra en otros países de la región. Cuba mantiene la circulación de los cuatro serotipos del virus y actualmente existe una preponderancia del serotipo dos.

En cuanto al chikungunya, precisó que los casos se concentran fundamentalmente en territorios donde la incidencia de la enfermedad fue menor durante el periodo anterior. Quienes enfermaron entonces presentan menor susceptibilidad, mientras que en esas poblaciones pueden registrarse actualmente casos esporádicos.

Durante la comparecencia, la doctora Carilda Peña García reiteró la importancia de que la población permanezca atenta a la información oficial y de mantener las medidas de protección individual y colectiva ante el comportamiento de las enfermedades transmisibles.