jueves 24 septiembre 2026
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Cuatro implicados por sabotaje en la Central Termoeléctrica de Mariel: dos en prisión provisional y dos bajo fianza

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

A través del canal de suministro de agua de la Central Termoeléctrica Máximo Gómez Báez, de Mariel, en Artemisa, dos ciudadanos ajenos al centro laboral, cortaron los cables energizados que alimentaban la Unidad 8, con la casa de suministro de combustible, apropiándose de 135 metros de cable de 19 vías, lo cual dejó sin generación la unidad, el pasado 2 de septiembre, cerca de la una de la madrugada.

Así lo dio a conocer la Fiscalía provincial, quien refirió también que la actuación inmediata de los trabajadores y directivos de la central, impidió que el repudiable acto tuviera consecuencias lamentables para el Sistema Eléctrico Nacional, al dejar de generar de manera no planificada y abrupta, lo que ha sucedido en otras ocasiones, pero por roturas de las fuentes de generación y el limitado acceso a recursos para repararlas.

La fiscalía acota que, al iniciar las investigaciones por la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado, se radicó el Expediente Fase Preparatoria 36 de 2026, por Sabotaje e incumplimiento del deber de preservar los bienes en entidades económicas.

Están implicados, hasta el momento cuatro ciudadanos: dos autores directos, con medida cautelar de prisión provisional e igual cantidad de custodios, que no detectaron los hechos, quienes están bajo fianza.

A los imputados les fueron ocupados 67 metros de cable eléctrico y, se concluyó su pertenencia a la vía afectada, al ser examinados por los especialistas, debido a acciones profilácticas adoptadas en la termoeléctrica Máximo Gómez con ese indispensable cableado, señala la fiscalía.

(Con información de Trabajadores)

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Comentarios
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