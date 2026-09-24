Analizarán en ONU amenazas de aumento de nivel del mar

Naciones Unidas, 24 sep.- Líderes y expertos reunidos en la ONU analizarán hoy las amenazas que plantea el aumento del nivel del mar, en especial para los pequeños Estados insulares en desarrollo y las zonas costeras de baja altitud.

En el marco de la semana de alto nivel del 81 período de sesiones de la Asamblea General, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acogerá un encuentro convocado para abordar el riesgo creciente que representa ese fenómeno y para movilizar el liderazgo político y promover la colaboración multisectorial.

Según ese organismo, los participantes tratarán de elaborar soluciones integrales y compromisos concretos para frenarlo, con el fin de garantizar un futuro resiliente y sostenible.

De acuerdo con estudios recientes, una subida de medio metro de aquí a finales de siglo podría obligar a entre 150 y 300 millones de personas a abandonar sus hogares, mientras que la salinización podría dejar a hasta 500 millones sin acceso fiable a agua dulce o tierras aptas para producir alimentos.

Durante la cita, serán analizadas temáticas como el funcionamiento de los sistemas de alerta temprana, la restauración de manglares, la instalación de mejores drenajes y otras iniciativas para ganar tiempo y reducir el impacto de las inundaciones.

Además, se debatirá sobre la necesidad de un respaldo jurídico para los refugiados por motivos climáticos y para los países insulares en riesgo.

Mañana, el diálogo estará centrado en las estrategias para la prevención, preparación y respuesta frente a posibles pandemias y emergencias de salud, y se prevé que sea aprobada una declaración política concisa y orientada a la acción, acordada por consenso mediante negociaciones intergubernamentales.

Asimismo, para el día 28 está previsto un encuentro por los 25 años de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, uno de los principales marcos internacionales para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia.

El 29 tendrá lugar una reunión plenaria por el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.