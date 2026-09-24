Abierta en Cuba Beca de Investigación para creadores audiovisuales

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) de Cuba exhorta a la participación de críticos e investigadores nacionales menores de 35 años en la Beca de Investigación Juan Francisco Elso, con proyectos inéditos sobre artes visuales.

Coauspiciada por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el certamen busca incentivar la investigación en el ámbito de las artes visuales, informó la propia AHS en redes sociales.

La iniciativa se inserta en las actividades por el aniversario 40 de la organización juvenil, próxima a celebrarse el 18 de octubre.

Los interesados, que cumplan con los requisitos previos, podrán postular sean o no miembros de la AHS; los trabajos deberán ser originales e inéditos y abordar cualquier campo de las artes visuales cubanas.

El plazo de admisión cierra el 31 de octubre del presente año, precisó la organización y las propuestas se enviarán en un documento vía correo electrónico, con los datos personales, currículo, cronograma y una declaración jurada sobre el carácter inédito del proyecto.

La organización otorgará al ganador un premio económico y si el becado lo solicita, lo asistirá en las gestiones para publicar la investigación en la Revista Artecubano.

Los resultados se anunciarán en enero de 2027, en acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la AHS.