Escultura metálica de Fidel Castro ilumina en capital de Nicaragua

Una escultura metálica de 20 metros de altura con la imagen del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), ilumina desde hoy en la avenida de Bolívar a Chávez en la capital de Nicaragua.

La escultura fue instalada en una de las principales arterias de la ciudad y constituye un homenaje al comandante en jefe, cuyo centenario se conmemorará este 13 de agosto.

La figura y trayectoria política de Fidel mantienen especial relevancia en Nicaragua, donde es recordado por sus vínculos históricos con la Revolución Sandinista y por sus visitas al país.

Las actividades por el centenario del líder cubano incluyen actos políticos y culturales en diferentes espacios de Nicaragua, entre ellos universidades y municipios.

La iluminación nocturna de la escultura permite resaltar la imagen de Fidel como un eterno rebelde vestido con su traje verde olivo, botas guerrilleras y un brazalete del Movimiento 26 de julio.

La víspera, la copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo destacó las cualidades y el legado de Fidel, a quien calificó como un ser humano “genial, generoso y magistral”.

La copresidenta nicaragüense subrayó la influencia de Fidel en los procesos revolucionarios de América Latina y el Caribe y destacó su pensamiento, obra, realizaciones e inteligencia.

“Cómo nos enseñó Fidel a descubrir las victorias, el tejido de las victorias en todos los instantes de tantas primaveras. Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel que los imperialistas no pueden con él? Fidel pensamiento, Fidel obra, Fidel realizaciones, Fidel intuiciones, inteligencia magnífica”.

“Uso una palabra que siempre favoreció en sus escritos, colosal. Y Fidel es colosal, fuera de serie Fidel, ser humano genial, generoso y magistral, ser humano para la eternidad, para todos los tiempos».