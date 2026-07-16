jueves 16 julio 2026
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Informa Ministerio del Interior sobre la confiscación de embarcaciones producto de hallazgos marítimos

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En virtud de lo dispuesto en el resuelvo CUARTO de la Resolución No. 1/2015 del Ministro del Interior, relativa a los procedimientos para la confiscación, a favor del Estado cubano de las embarcaciones halladas en los espacios acuáticos de la República de Cuba

Se informa, que mediante la Resolución No. 03/2026 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto, de fecha 27 de mayo de 2026, fue confiscada la embarcación tipo lancha rápida, con rótulos en ambas amuras.  En la amura de estribor describe Cynthia SLI534, en la amura de babor describe FDC 002123, material del casco fibra de vidrio, color blanco y azul, eslora 5.20 metros, manga 2.10 metros, puntal 0.47 metro, con un motor fuera de borda marca Yamaha de 175 HP y 4 cilindros. Hallazgo ocurrido el 3 de diciembre de 2025, en la zona conocida como Cayo Cruz, municipio Esmeralda, provincia Camagüey.

Se informa, que mediante la Resolución No. 04/2026 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto, de fecha 27 de mayo de 2026, fue confiscada la embarcación tipo bote, con las características siguientes: material del casco aluminio, color blanco, eslora 3.90 metros, manga 1.42 metros, puntal 0.57 metro, sin otros datos identificativos.  Hallazgo ocurrido el 8 de enero de 2026, en la zona conocida como «Mesa Abajo, Playa Rufino», Cayo Güin, municipio Baracoa, provincia Guantánamo.

Los afectados con las referidas resoluciones, podrán reclamar por escrito ante el Jefe de la Dirección de Tropas Guardafronteras los derechos vulnerados, en un término de 20 días naturales, a partir de la publicación en un diario de circulación nacional. 

Dirección de Tropas Guardafronteras
Ministerio del Interior

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