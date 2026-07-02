jueves 02 julio 2026
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EE. UU. presiona a gobiernos soberanos para cortar colaboración médica cubana

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Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
El gobierno estadounidense intenta aislar a Cuba y embiste contra el derecho a la salud de miles de personas en todo el mundo

«Estados Unidos ha estado presionando a gobiernos de varias partes del mundo para que pongan fin a programas bilaterales con Cuba de atención médica», denunció en la tarde de este miércoles, Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de la Mayor de las Antillas.

Los efectos inmediatos de esta política de chantaje internacional se traducen en la restricción del acceso a servicios de salud de miles de seres humanos de diversas comunidades en varios continentes, a quienes asisten de forma desinteresada los especialistas cubanos, señaló.

De acuerdo con el diplomático, Estados Unidos «presiona ahora a esos mismos gobiernos y a muchos otros, incluidos aliados, para que modifiquen su tradicional posición contra el bloqueo económico en la Organización de Naciones Unidas e incluso para que rehúsen debatir tan importante tema».

Los intentos de boicotear la colaboración médica internacionalista del pueblo cubano se suman a las presiones «con demostrado éxito a todos los gobiernos para que acaten la prohibición emitida en Washington a exportar combustibles a Cuba», dijo.

«Va diseñando así –prosigue la denuncia–, con el aparente consentimiento de la mayoría de los gobiernos, un nuevo orden internacional de improbable sostenibilidad».

A finales de enero de este año, Estados Unidos implantó un cerco petrolero a Cuba, que se inscribe en la política de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que las administraciones del país estadounidense mantienen sobre la Isla desde hace casi siete décadas.

A golpe de órdenes ejecutivas, como las del 29 de enero y el 1ro. de mayo del presente año, y de coerciones mediante sus embajadas, el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, persiguen la asfixia y humillación del pueblo de Cuba, así como la caída –infructuosamente trabajada por ellos mismos y sus antecesores– de la Revolución.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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