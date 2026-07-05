lunes 06 julio 2026
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Andrea Becali impone récord nacional en 100 metros libres en piscina de curso corto

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La nadadora cubana Andrea Becali estableció este sábado un nuevo récord nacional en los 100 metros estilo libre para piscina de curso corto (25 metros), al detener el cronómetro en 54.85 segundos durante una competición en Brisbane, Australia.

La marca mejora por apenas dos centésimas el anterior registro de 54.87, impuesto por la estelar baracoesa Elisbeth Gámez el 14 de diciembre de 2022, durante el 17.º Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta, celebrado también en Australia.

Con este resultado, Becali se convierte en la segunda cubana de la historia en bajar de los 55 segundos en esta prueba y, además, rebaja en 98 centésimas su anterior mejor marca personal (55.83), conseguida el 11 de diciembre de 2024 en el Campeonato Mundial de piscina corta disputado en Budapest, Hungría.

(Con informacióbn de Deporcuba)

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