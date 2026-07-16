16 de julio de 1989: Muere Nicolás Guillén, el Poeta Nacional de Cuba

Para la cultura cubana y universal, el 16 de julio de 1989 fue un día triste al fallecer en La Habana uno de sus más sólidos pilares, Nicolás Guillén, llamado con toda justicia el Poeta Nacional de Cuba.

Nacido en Camagüey, Guillén se trasladó muy joven a la capital cubana, en busca de oportunidades para desarrollar sus cualidades como poeta, pero no fue hasta 1930, con la publicación de «Motivos del Son», que se dio a conocer considerándose una revelación, pues por primera vez nacía una poesía rítmica y sonora como la música negra, irrumpiendo las formas coloquiales y populares del habla en la literatura cubana.

Pero Guillén no fue solo un poeta de profundas raíces populares, sino que también él mismo, de origen negro y pobre, supo llevar a la práctica sus prédicas revolucionarias y devino entonces en un luchador por la justicia social enfrentándose a la dictadura de Gerardo Machado, por lo que tuvo que abandonar el país.

Después del golpe de estado de Batista en 1952, comenzó para Guillén un largo exilio por varios países de América y muchas de sus mejores obras las escribió en dicho período, como la «La Paloma del Vuelo Popular», editada en Buenos Aires en 1958, donde le sorprendió el triunfo de la Revolución.

A la Revolución Cubana y a su obra de justicia social le cantó Nicolás Guillén convirtiéndose en el mejor propagandista de lo que él mismo había contribuido a forjar respondiendo a los reclamos de la época que le tocó vivir, sirviendo de guía espiritual al identificarse con las necesidades de los desposeídos.

Guillén fue llamado el Poeta Nacional de Cuba y lo es, porque su obra es continuadora de una tradición de poetas que sienten a la patria como necesidad del alma, que surge con José María Heredia y continúa con José Martí.

Al cumplirse hoy 16 de julio el aniversario 37 de la muerte de Nicolás Guillén, recordémoslo como lo definiera la prestigiosa intelectual Mirta Aguirre: «No parece ser de carne y hueso, como todos, sino de maracas y de romance, de ron y de guarapo, de palmas, de café y de clave, de coco y de guitarra. Cuba podría llamarse como él, porque ambos con una sola cosa»