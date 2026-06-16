Respalda energía solar labor de radio y televisión en Santiago de Cuba

La provincia de Santiago de Cuba continúa consolidando el programa de incorporación de energía solar al sistema de radio y televisión, como parte de la estrategia para fortalecer la resiliencia de los servicios de transmisión ante contingencias del Sistema Eléctrico Nacional.

Este viernes concluyó la instalación y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico compuesto por tres paneles solares en el telecentro provincial Tele Turquino, lo que permitirá disponer de una alternativa energética para el respaldo de la transmisión de la señal de televisión digital desde la propia instalación.

La solución, respaldada por energía solar, garantizará la continuidad del servicio televisivo en el municipio cabecera incluso en condiciones de afectaciones energéticas, constituyendo una alternativa operativa para suplir temporalmente el transmisor del Canal 38 ubicado en la comunidad de Boniato, actualmente con fallas técnicas.

De acuerdo con declaraciones de Gustavo Marín, delegado de la división territorial de RadioCuba, la nueva infraestructura asegura una vía para mantener al aire un transmisor de televisión digital instalado en el telecentro provincial.

Este equipamiento, dijo, permitirá sustituir de forma temporal la salida del Canal 38 y garantizar la continuidad de la señal de alta definición mientras se restablece el servicio habitual.

El directivo expresó que el sistema fotovoltaico, integrado a baterías de respaldo y coordinado con especialistas del Instituto Cubano de Radio y Televisión, forma parte de las acciones emergentes para enfrentar la inestabilidad del suministro eléctrico y asegurar la prestación del servicio a los televidentes del territorio.

Como parte del programa provincial de transición energética, en Santiago de Cuba se ha avanzado en la instalación de módulos solares de dos KiloWatt con respaldo en baterías en centros de transmisión radial y televisiva, con un enfoque priorizado hacia la sostenibilidad operativa.

Entre los principales resultados destaca que la provincia es actualmente la única del país con su sistema radial provincial y municipal respaldado íntegramente por energía solar, con 11 emisoras equipadas para mantener sus transmisiones sin interrupciones ante fallos del sistema eléctrico.

Asimismo, se ha completado la instalación de sistemas fotovoltaicos en zonas de difícil acceso, incluyendo áreas montañosas y costeras.

En la localidad de Chivirico, municipio de Guamá, los transmisores de Radio Coral operan de manera autónoma las 24 horas del día gracias a esta tecnología.

En el ámbito de la televisión digital terrestre las acciones continúan avanzando hacia la autonomía parcial de los transmisores, incluyendo zonas de silencio y comunidades intrincadas como La Lata, en el municipio de Tercer Frente.

El territorio indómito consolida un modelo de transición energética aplicado a las comunicaciones, orientado a garantizar la continuidad de los servicios informativos y de entretenimiento a la población, incluso en escenarios de contingencia energética.