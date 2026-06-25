La voz eterna de Santiago: Ángel Miguel Alea Casadeval, el profe que enseñó a hablar al aire

Santiago de Cuba amaneció hoy con el silencio más elocuente. A las cinco de la madrugada, cuando el día aún no se atrevía a despuntar sobre la Sierra Maestra, se apagó la voz que durante más de sesenta años le puso cadencia y verdad al éter oriental.

Ángel Miguel Alea Casadeval, el maestro de maestros, el locutor que moldeó generaciones con la misma paciencia con que se afina un micrófono, partió a los 86 años.

Y con él, la radio cubana pierde a uno de sus pilares más profundos.Nacido en el municipio de San Luis el 5 de julio de 1939, “El Profe”, como lo bautizó el cariño popular, tuvo en la palabra su primer y último amor.

A los catorce años, aún con la adolescencia titubeante, ya se asomaba a una pequeña emisora local, como quien intuye que su destino no está en la tierra, sino en las ondas.

Luego vinieron los estudios, el título, y una trayectoria que lo llevó por las cabinas de CMKD, CMDH y CMKT, hasta que en 1968 se integró a la entonces naciente Tele Rebelde, donde supo ser actor y locutor con igual oficio.

Pero fue en la decana CMKC donde su legado encontró su casa definitiva, y él, a su vez, le devolvió a ella el prestigio de una voz impecable.

Sin embargo, su mayor herencia no está grabada en cintas ni en archivos. Está en la garganta de decenas de locutores que hoy, sin saberlo quizás, modulan con su misma cadencia.

Como profesor de lingüística aplicada, Ángel Miguel no solo enseñó a pronunciar; enseñó a sentir. A entender que la radio es un abrazo invisible, y que cada pausa, cada énfasis, cada susurro al aire lleva la responsabilidad de llegar al alma del otro.

La vida le fue generosa en reconocimientos, y la UNEAC en Santiago de Cuba le impuso la Placa Heredia, como un justo tributo a quien tanto entregó.

Pero ningún galardón pesa tanto como el vacío que deja en el gremio radial, hoy de luto y con la mirada nublada.Su ejemplo, su sabiduría y esa inconfundible entonación que parecía tallada en mármol no se irán con él.

Quedarán flotando en cada estudio, en cada prueba de locución, en cada joven que repita sus enseñanzas sin saber que repite, en realidad, su nombre.