Fuera de peligro colaboradores cubanos tras sismo en Venezuela

La Habana, 25 ju.- Los colaboradores cubanos de la salud que brindan servicios en Venezuela se encuentran fuera de peligro y muchos de ellos están incorporados a las labores asistenciales, tras el sismo registrado este miércoles en Caracas, la capital.

Así lo confirmó la Dirección de la Misión Médica en ese país suramericano al ministro de Salud Pública de Cuba, José Angel Portal, tras intercambiar con los equipos de trabajo en los 24 estados donde trabajan profesionales de la isla.

Una nota informativa de Ministerio de Salud Pública a la que tuvo acceso hoy la ACN subraya que los colaboradores de la Misión Médica Cubana en Venezuela ratifican su compromiso con la salud y el bienestar del pueblo en medio de la difícil situación que atraviesa esa nación hermana.

De acuerdo con autoridades locales, el terremoto de magnitud 7.1 en la escala de Richter dejó un saldo hasta el momento de 164 muertos y 971 heridos.