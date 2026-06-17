miércoles 17 junio 2026
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Convoca Consejo de Estado a Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular

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Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
La Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, se convoca para el día 18 de junio de 2026 a las 2:00 p.m., con motivo de evaluar las propuestas de transformaciones económicas y sociales, que fueron recientemente enunciadas por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,

El Consejo de Estado de la República de Cuba, en virtud de lo regulado en el Artículo 122, inciso d), de la Constitución de la República, y tal como se dispone en el Artículo 257, inciso d), de la Ley no. 131 «De Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba», acordó convocar a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, para el día 18 de junio de 2026 a las 2:00 p.m., con motivo de evaluar las propuestas de transformaciones económicas y sociales, que fueron recientemente enunciadas por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en declaraciones a la prensa. 

El acuerdo adoptado por este órgano fue publicado en la Gaceta Oficial de la República, en el sitio web del Parlamento cubano y se ha comunicado a los diputados y a cuantas personas naturales y jurídicas corresponda.

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Comentarios
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