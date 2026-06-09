Campesinos de estructura sanluisera apuestan por la vinculación del hombre al área

Por Yaniuska Pérez Verdecia

Debido a la alta prioridad que el Estado cubano concede a la producción de renglones agrícolas, con destino al abastecimiento del pueblo y el consumo social, la Unidad Básica de Producción Cooperativa Luis Manuel Cabrera Bueno, dedicada al cultivo de la caña de azúcar, diversifica sus producciones.

Hoy se garantiza la producción de alimentos en áreas antes ociosas y otras en las que la caña no tenía los rendimientos adecuados, gracias a la vinculación de hombres y mujeres a esos espacios.

En la estructura labora una veintena de hombres y mujeres con áreas para producir alimentos. Cuentan con más de 80 hectáreas y hay diversificación de cultivos contando con maíz, quimbombó, calabaza, boniato, yuca y otros cultivos.

Como parte de la transformación que se vive en la UBPC Luis Manuel Cabrera Bueno se habla de contratación, de producciones diversificadas, de colocar las entregas de alimentos y otros renglones en una verdadera prioridad, pues no solo de caña, vive el hombre, ni la cooperativa.