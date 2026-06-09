martes 09 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Campesinos de estructura sanluisera apuestan por la vinculación del hombre al área

Picture of Radio Majaguabo
Radio Majaguabo

Por Yaniuska Pérez Verdecia

Debido a la alta prioridad que el Estado cubano concede a la producción de renglones agrícolas, con destino al abastecimiento del pueblo y el consumo social, la Unidad Básica de Producción Cooperativa Luis Manuel Cabrera Bueno, dedicada al cultivo de la caña de azúcar, diversifica sus producciones.

Hoy se garantiza la producción de alimentos en áreas antes ociosas y otras en las que la caña no tenía los rendimientos adecuados, gracias a la vinculación de hombres y mujeres a esos espacios.

En la estructura labora una veintena de hombres y mujeres con áreas para producir alimentos. Cuentan con más de 80 hectáreas y hay diversificación de cultivos contando con maíz, quimbombó, calabaza, boniato, yuca y otros cultivos.

Como parte de la transformación que se vive en la UBPC Luis Manuel Cabrera Bueno se habla de contratación, de producciones diversificadas, de colocar las entregas de alimentos y otros renglones en una verdadera prioridad, pues no solo de caña, vive el hombre, ni la cooperativa.

Destacadas
Parlamento de Cuba publica cuatro nuevos proyectos de ley
Desarrollan en Santiago estrategias en beneficio de la enseñanza artística
Fomentan espacios de formación de capacidades empresariales para la mujer
Realiza facultad del Partido Hermanos Marañón graduación de maestría de estudios sociopolítico
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios