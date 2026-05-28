Unión Europea, UNICEF, PNUD y PMA, continúan acompañando la respuesta ante afectaciones del huracán Melissa (+Fotos)

La Unión Europea, junto a UNICEF, PNUD y PMA, continúa acompañando la respuesta ante las afectaciones provocadas por el huracán Melissa y la compleja situación energética que enfrenta Santiago de Cuba.

Durante una visita al territorio, representantes de la cooperación europea, de la Oficina Regional de la Dirección General de Operaciones de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), así como de agencias de Naciones Unidas en Cuba, intercambiaron con autoridades locales sobre los principales desafíos que persisten en la provincia, especialmente en el acceso al agua, la atención sanitaria, la alimentación y el restablecimiento de servicios esenciales para la población.

En el recorrido participaron Daniela D’Urso, coordinadora para el Caribe de la Oficina Regional de la Dirección General de Operaciones de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea y Pedro Campos, jefe de Cooperación de la Unión Europea en Cuba; junto a representantes de otros organismos de Naciones Unidas.

La delegación visitó la Estación de Rebombeo Boniato, donde en enero fue instalado un hipoclorador para garantizar la calidad del agua que abastece a 17 sectores hidrométricos de la zona, beneficiando a aproximadamente 2 700 personas. La inversión fue posible gracias al financiamiento de ECHO, a través de UNICEF.

En el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, la comitiva conoció los esfuerzos que realizan los equipos médicos para sostener la atención a pacientes en estado crítico, niñas y niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, aun en medio de importantes limitaciones.

En una provincia donde viven más de 80 mil niñas y niños, garantizar entornos seguros y condiciones básicas para su bienestar continúa siendo una prioridad.

Con el apoyo de ECHO, UNICEF ha contribuido al abastecimiento de agua y a la entrega de diez tanques de gran capacidad destinados a comunidades vulnerables. También se han distribuido tres bombas solares y ocho hipocloradores para fortalecer el acceso a servicios de agua segura y de calidad.

Asimismo, la entrega de 2 000 kits de higiene y 2 000 tanques para el almacenamiento de agua ha contribuido a garantizar condiciones básicas de higiene y saneamiento para familias vulnerables y centros educativos.

Como parte de la recuperación tras el paso del huracán Melissa, UNICEF también ha acompañado la rehabilitación de escuelas mediante la entrega de láminas para techos y mantas impermeabilizantes. En el puerto de Santiago de Cuba se prepara la descarga de un cargamento con 30 000 metros cuadrados adicionales de mantas, destinado a apoyar la recuperación de alrededor de cien instituciones educativas en las zonas más afectadas.

Cada acción de apoyo fortalece la capacidad de recuperación de las comunidades y contribuye a proteger derechos esenciales de la infancia y la adolescencia. La cooperación internacional mantiene su compromiso de acompañar a quienes más lo necesitan.