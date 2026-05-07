jueves 07 mayo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Honran en Nueva York a reconocido actor cubano Jorge Perugorría

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El primer actor cubano Jorge Perugorría añade hoy nuevas satisfacciones a su trayectoria artística, al ser homenajeado en la edición 26 del Havana Film Festival New York por su impronta en el séptimo arte de su país.

La cita, dedicada al cine latinoamericano en Estados Unidos, definió al artista como “una de las figuras más icónicas del cine cubano”, según la página en Facebook de Cubaactores.

El tributo incluyó la exhibición de Neurótica Anónima, la más reciente obra cinematográfica del Premio Nacional de Cine en 2024.

La película está protagonizada por la primera actriz cubana Mirtha Ibarra y en su recorrido por festivales internacionales ha recibido elogios por parte del público y la crítica especializada.

Se trata de otra conquista del actor y realizador cubano, recordado por títulos emblemáticos de la filmografía nacional, entre ellos Fresa y chocolate (1993), Guantanamera (1995) y Amor vertical (1997).

Destacadas
Honran en Nueva York a reconocido actor cubano Jorge Perugorría
Desarrollan Día Nacional de la Defensa en el municipio San Luis (+Fotos)
La cotidianidad como escenario de debate y resistencia
Medidas en Santiago de Cuba ante déficit de combustible: Trabajo, Comercio y Banco
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios