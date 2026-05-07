Honran en Nueva York a reconocido actor cubano Jorge Perugorría

El primer actor cubano Jorge Perugorría añade hoy nuevas satisfacciones a su trayectoria artística, al ser homenajeado en la edición 26 del Havana Film Festival New York por su impronta en el séptimo arte de su país.

La cita, dedicada al cine latinoamericano en Estados Unidos, definió al artista como “una de las figuras más icónicas del cine cubano”, según la página en Facebook de Cubaactores.

El tributo incluyó la exhibición de Neurótica Anónima, la más reciente obra cinematográfica del Premio Nacional de Cine en 2024.

La película está protagonizada por la primera actriz cubana Mirtha Ibarra y en su recorrido por festivales internacionales ha recibido elogios por parte del público y la crítica especializada.

Se trata de otra conquista del actor y realizador cubano, recordado por títulos emblemáticos de la filmografía nacional, entre ellos Fresa y chocolate (1993), Guantanamera (1995) y Amor vertical (1997).