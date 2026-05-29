El General de Ejército felicita al INRE en su aniversario 45

Autor: Lissel Pino Ceballos

El General de Ejército Raúl Castro Ruz envió una carta de felicitación al Instituto Nacional de Reservas del Estado (INRE) con motivo de su aniversario 45, la cual fue leída durante el acto político-cultural celebrado en homenaje a la institución.

La ceremonia estuvo presidida por el miembro del Buró Político y secretario del Consejo de Ministros, general de división José Amado Ricardo Guerra; el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, Héroe de la República de Cuba; además de ministros, jefes principales de las FAR y directivos de distintos organismos.

En su mensaje, el General de Ejército destacó: «El trabajo de sus integrantes por preservar e incrementar las reservas ha sido la respuesta más valiosa frente a todos esos desafíos, con el fin de garantizar el funcionamiento de la economía y la vitalidad de la capacidad defensiva de la nación».

Durante el homenaje, el vicepresidente de Reservas Materiales, Francisco Alba Hidalgo, recibió la medalla Combatiente de la Producción y la Defensa, mientras que varios cuadros directivos fueron distinguidos con la condición de Destacado en la Preparación para la Defensa.

El Ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, dio lectura a la felicitación enviada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien resaltó el papel del INRE en el enfrentamiento a desastres naturales, epidemias como la COVID-19 y en el fortalecimiento de la capacidad defensiva del país, pese al recrudecimiento del bloqueo.

Asimismo, el general de división Joaquín Quintas Solá otorgó un diploma firmado por el ministro de las FAR, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, como símbolo de la confianza depositada en la entidad durante más de cuatro décadas de servicio y el ministro de la Industria Alimentaria entregó un reconocimiento institucional.

A lo largo de sus 45 años de existencia, el Instituto Nacional de Reservas del Estado ha demostrado ser un pilar esencial para la nación. Su labor no solo garantiza la estabilidad económica en tiempos de crisis, sino que también refuerza la capacidad defensiva del país, convirtiéndose en un respaldo estratégico frente a desafíos externos e internos.

A continuación, reproducimos íntegramente la carta del General de Ejército:

La Habana, 28 de mayo del 2026

«Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

Estimados compañeros:

Al cumplirse hoy 45 años de la fundación del Instituto Nacional de Reservas Estatales, envío un merecido reconocimiento a todos los trabajadores, directivos y colaboradores de este organismo esencial para la seguridad de nuestra Patria.

Fue el Comandante en Jefe quien, con la misma visión estratégica de la Sierra Maestra, donde ordenó conservar recursos en medio de la lucha insurreccional, concibió y creó el INRE en 1981.

Así se convirtió, desde su fundación, en un pilar material insustituible frente a las peores adversidades que ha sufrido nuestro país: el recrudecimiento del bloqueo económico, los desastres naturales, las pandemias y todo tipo de contingencias. Ello nos afianza la certeza de que mientras exista una reserva estratégica la Patria tendrá cómo defenderse.

El trabajo de sus integrantes por preservar e incrementar las reservas ha sido la respuesta más valiosa frente a todos esos desafíos, con el fin de garantizar el funcionamiento de la economía y la vitalidad de la capacidad defensiva de la nación.

En estos 45 años, ustedes han cumplido con su misión, casi siempre en silencio. Basta mencionar los momentos más duros de la pandemia de la COVID-19, o la actual política de asfixia del gobierno de los Estados Unidos en su fallido propósito de destruir la Revolución.

Felicidades a todos en este aniversario. Sigan siendo la retaguardia estratégica de la economía cubana. En prever, decía Martí, está todo el arte de salvar.

Un fuerte abrazo

Raúl Castro Ruz

General de Ejército