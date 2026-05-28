Educación y Revolución: voces firmes desde el aula (+Fotos)

En el municipio Tercer Frente, los educandos y docentes de la Institución Educativa “Camilo Cienfuegos Gorriarán” de la Enseñanza Secundaria Básica, protagonizaron un mitin en respaldo a la declaración del Gobierno Revolucionario que condena la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

La actividad, realizada este lunes 25 de mayo como parte de una actividad complementaria del Proyecto Educativo del Grupo 8vo. 1, que lleva por nombre “Creando un futuro”, reunió a integrantes de la comunidad escolar en un ambiente de firmeza y compromiso patriótico.

Con una matrícula total de 264 educandos, los pioneros, acompañados por sus profesores, expresaron su rechazo a las nuevas amenazas contra la Revolución Cubana y recordaron que la respuesta de Cuba ante las agresiones ha sido siempre un acto de legítima defensa, amparado por el Derecho Internacional y los principios de soberanía nacional. Las intervenciones resaltaron la importancia del conocimiento de la Historia y el papel de la juventud en la defensa de la Patria.

El encuentro incluyó consignas, lecturas de fragmentos de la declaración y mensajes de apoyo al liderazgo histórico de Raúl Castro Ruz. Los docentes subrayaron el valor educativo de la actividad, que permitió a los estudiantes reflexionar sobre la historia reciente y comprender la trascendencia de defender la soberanía frente a las provocaciones externas, a la vez que realizaron un llamado a mantener la cohesión y el compromiso revolucionario, reafirmando que desde las aulas del “Camilo Cienfuegos Gorriarán” se construye un futuro de dignidad y resistencia.

Con la voz de sus educandos y maestros, el Tercer Frente se suma al respaldo nacional al General de Ejército Raúl Castro Ruz y a la defensa inquebrantable de la Revolución Cubana.