Desfile Proletario en Songo La Maya: la clase obrera reafirma su fe en la Revolución

Con el sol como testigo y la bandera como promesa, trabajadores y familiares tomaron las calles y plazas de cada consejo popular de Songo La Maya.

No fue un desfile cualquiera: fue una marea viva de obreros y niños, de abrazos y consignas, para celebrar el Día Internacional del Proletariado.

Al frente de la marcha, las principales autoridades del municipio caminaron al mismo ritmo que los sindicalistas. Juntos, hicieron un derroche silencioso pero firme: unidad, alegría, y una fidelidad a la Revolución que se palpaba en cada paso.

En la mañana, los hijos de la Tierra del León de Oriente dejaron clara una certeza: la Patria se defiende.

No en trincheras lejanas, sino desde cada colectivo laboral, cada consultorio, cada esquina de este territorio santiaguero.Por sectores, la emulación también habló.

Los más destacados en la contienda por la fiesta proletaria fueron Cultura (pequeño), Administración Pública (mediano) y Salud Pública (grande).

Ellos, con su ejemplo, le pusieron rostro al compromiso de una clase que aún hoy sabe desfilar con la cabeza en alto y el corazón en la tierra.