Comienzan labores de recuperación en hospital Comandante Manuel Fajardo

El Consejo de Administración de Plaza de la Revolución informó desde su perfil en la red social Facebook que este domingo comenzaron las labores de recuperación en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Comandante Manuel Fajardo, tras el incendio ocurrido la noche anterior en un local en el quinto piso de la institución.

Roilán Rodríguez Barbán, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, y Rolando López Jiménez, intendente municipal, encabezaron las acciones junto a trabajadores del centro y brigadas de apoyo, según precisó la entidad en su perfil oficial.

El dictamen preliminar de especialistas señaló que el siniestro se originó por el sobrecalentamiento del transformador de una lámpara, lo cual provocó el fuego en el área afectada.

Las autoridades municipales, junto a representantes del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio del Interior, supervisaron las acciones de control y aseguraron que se investigaran las causas para determinar responsabilidades.

El Hospital Comandante Manuel Fajardo mantiene la prestación de todos sus servicios y constituye un referente nacional por su función asistencial, docente e investigativa.