El llamado a preservar el papel del pueblo soviético en la derrota del fascismo signó hoy la conmemoración en Panamá del aniversario 81 de la Victoria en la Gran Guerra Patria(1941-1945).

En el acto central de homenaje a la histórica fecha, el embajador de Rusia en el istmo, Konstantin Gavrilov, subrayó que esta celebración es especial en este 2026, año en el que además recordarán el 85 aniversario del inicio de esa contienda bélica(22 de junio de 1941) y los 80 años del veredicto del juicio de Nuremberg, que condenó los crímenes del nazismo.

El diplomático enfatizó que entre 1939 y 1945, la barbarie hitleriana segó más de 40 millones de vidas, de ellas 27 millones de soldados o civiles de la ex Unión Soviética.Además repudió a la fuerzas que buscan erosionar el legado de esa victoria que tanto dolor causó a su pueblo.

Para mantener su dominio sobre las riquezas globales, dijo, las élites de Estados Unidos y Europa promueven prácticas neocoloniales bajo el pretexto de un “orden basado en reglas”, pero a su medida; e intentan ahogar a países como Rusia y otros defensores de la multipolaridad y los derechos del Sur Global.

En ese sentido, condenó la tendencia a anular la historia real de la Segunda Guerra Mundial, minimizando la contribución soviética al bien común.Otra pretensión es encubrir las atrocidades de neonazis en Ucrania.

Rusia no permitirá la impunidad de esos crímenes, y cumplirá los objetivos de la operación militar especial, lanzada el 24 de febrero de 2022 para proteger a la población rusoparlante, afirmó.

En el afán de preservar la verdad de la Gran Guerra Patria y la gesta inmortal del pueblo soviético, el embajador ruso ponderó el aporte de colectivos panameños como el Centro Regional Universitario de San Miguelito, en esta capital.

También agradeció la contribución de la Liga de Amigos de Rusia y de los compatriotas que vivieron los duros años de la guerra.

Su labor, destacó, es esencial para educar a los jóvenes y protegerlos del horror de la guerra y el genocidio.«La memoria de la Gran Victoria y los sacrificios humanos por ella es la base del derecho internacional y la multipolaridad, indispensables para el desarrollo sostenible y la prosperidad de todas las naciones», concluyó.