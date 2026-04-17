Santiago de Cuba: Sector Salud honra a Fidel en su centenario con la premisa de «La Patria se Defiende» (+Fotos)

En un acto de profundo significado patriótico y laboral, los trabajadores de la salud en Santiago de Cuba conmemoraron este 1 de mayo bajo el lema «La Patria se Defiende», dedicando sus esfuerzos y desafíos actuales al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El encuentro, que sirvió de antesala a las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores, contó con las intervenciones de la Doctora Hilda Cabrales, en representación de la Dirección General de Salud en el territorio, y de Sirelis Pérez, secretaria general del Sindicato Provincial del ramo.

Ante la presencia de los secretarios generales de todas las instituciones sanitarias santiagueras, se delinearon las prioridades estratégicas para fortalecer el sector.

Durante la jornada, se abordaron con rigor las proyecciones relacionadas con la política de reserva de cuadros y el fortalecimiento de la sindicalización como columna vertebral de la representación obrera.

Asimismo, se enfatizó en la necesidad de perfeccionar la presencia del gremio en las redes sociales y de brindar una atención más cercana y efectiva a la gestión de los recursos humanos.

Como corolario del análisis, se reafirmó que para sostener y elevar la calidad asistencial en cada centro hospitalario y policlínico de la provincia, resulta imperativo enfrentar con audacia cada reto coyuntural.

La cita dejó claro el compromiso de adecuar los estilos y métodos de dirección para continuar construyendo un sistema de salud más eficiente, inspirado en el legado de resistencia y humanismo del líder histórico de la Revolución.