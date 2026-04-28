martes 28 abril 2026
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Rusia condecora a militares de la RPDC con la Orden Valentía

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Comandantes y combatientes del Ejército Popular de Corea (EPC) recibieron la Orden Valentía, concedida por el gobierno de Rusia en reconocimiento a su participación en la liberación de Kursk, destacan hoy medios oficiales.

La Agencia Central de Noticias de Corea, ACNC, informó que la condecoración fue otorgada por decreto del presidente ruso, Vladimir Putin, y entregada por el ministro de Defensa de la Federación Rusa, Andrei Beloussov, durante su visita oficial a esta nación asiática.

En el acto, efectuado en esta capital, estuvieron presentes altos funcionarios militares y diplomáticos de ambos países, incluidos el ministro de Defensa Nacional de la RPDC, No Kwang Chol, y el vicecanciller Kim Jong Gyu.Beloussov destacó que la distinción honra no solo la profesionalidad de los militares, sino también su espíritu de sacrificio y valentía en condiciones extremas.

El ministro ruso afirmó que la valentía y determinación de los combatientes coreanos hicieron una gran contribución a alcanzar los éxitos comunes.

Además, transmitió el agradecimiento de su pueblo a los militares coreanos y entregó la condecoración dirigida a los mártires caídos en la operación.No Kwang Chol expresó gratitud al gobierno ruso por reconocer los méritos de los uniformados del EPC y subrayó la hermandad forjada en la lucha común.

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