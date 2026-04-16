Reafirma Díaz-Canel defensa del socialismo ante amenazas imperiales

La voluntad de resistencia y victoria de los cubanos frente a la escalada agresiva de Estados Unidos fue resaltada hoy por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente del Consejo de Defensa Nacional, en el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana.

Más de 50 mil habaneros asistieron a la conmemoración del trascendental momento ocurrido en la icónica esquina de 23 y 12 en El Vedado, donde el Comandante en Jefe Fidel Castro declaró al mundo el carácter socialista de la Revolución, y ante quienes Díaz-Canel ponderó el ejemplo del proceso social cubano en la lucha por la justicia y la dignidad, no solo en la nación antillana sino hacia el mundo, con el recuerdo del apoyo decisivo de la mayor de las Antillas en las luchas por la descolonización y contra el régimen del apartheid en África.

El mandatario enfatizó que las conquistas de hoy en diferentes áreas, aunque precarizadas por el asedio imperialista constante, son sueños que fueron posibles gracias a la Revolución y su vocación socialista por los humildes.

No obstante, condenó las heridas abiertas en el alma de la nación cubana como resultado de la agresión imperialista continuada a través de sucesivas generaciones con saña criminal e inhumana que intenta imponer la narrativa de Cuba como Estado fallido, cuando, sin dejar de tener en cuenta los errores y contradicciones internas, el bloqueo aplicado a la isla constituye el principal freno a su desarrollo.

Frente a ese escenario el Primer Secretario reafirmó que el Socialismo es la única garantía de justicia social y de emancipación de las personas, a manera de respuesta colectiva al castigo colectivo que se le ha impuesto durante años al pueblo por la osadía de elegir soberanamente su destino.

En su denuncia al cerco recalcó que Cuba es un Estado amenazado que no se rinde, y a pesar de todo, gracias al socialismo, crea, construye y vencerá.

De igual manera invitó a tomar nota de las lecciones de la Historia, a 65 años de aquella gesta, y en el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución, a la vez que subrayó que Fidel fue y es Girón, y encarna la convicción de que un pueblo unido puede derrotar al imperialismo.

Mientras haya un hombre o una mujer dispuestos a dar su vida por la Revolución estaremos venciendo, el carácter socialista no es un frase del pasado sino un escudo del presente y guía para el futuro, afirmó.

En la jornada se recordó el peso de la respuesta popular ante la invasión de Girón en la conformación del mando unificado de la Revolución y el surgimiento del Partido Comunista de Cuba, razón por la cual se toma la fecha como fecha fundacional de la organización política.

Acompañaron al mandatario José Ramón Machado Ventura, comandante del Ejército Rebelde, así como miembros del Buró Politico y del Secretariado del Comité Central del Partido, dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

A 65 años de ese hecho, múltiples actos de reafirmación revolucionaria ratificaron la disposición de los cubanos de defender el proyecto revolucionario de cualquier amenaza, justo como hicieron los milicianos de entonces en el bautismo de fuego en las arenas de Playa Girón.