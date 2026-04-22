miércoles 22 abril 2026
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Partido cubano apoya movimiento «Mi firma por la Patria»

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Prensa Latina
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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, participó hoy en un acto en respaldo el movimiento «Mi Firma por la Patria», que se ha convertido en apoyo a la Revolución y la soberanía ante la amenaza imperial.

Cuadros y trabajadores de la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba firmaron la iniciativa que ya recorre toda la nación.

Como expresara el mandatario el pasado 16 de abril, debe convertirse en un «movimiento nacional e internacional de solidaridad que lleve a cada rincón del planeta la verdad de Cuba y el sufrimiento del pueblo por las acciones de bloqueo y la guerra económica multidimensional, agravada por el cerco energético».

Este acto se suma a los que acontecen en centros de trabajo, comunidades e instituciones luego de que, el 19 de abril en Playa Girón, el presidente inaugurara con su rúbrica el documento.

Las firmas ratifican la vocación de paz que es esencia de la nación y la convicción de que su defensa no es solo un derecho, sino el más grande honor y deber supremo de cada cubano.

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Comentarios
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