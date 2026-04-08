Italia respaldará acciones para un acuerdo de paz entre EEUU e Irán

El canciller de Italia, Antonio Tajani, destacó hoy la importancia de la tregua en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y reafirmó que su país apoyará las negociaciones para lograr un acuerdo de paz.

En declaraciones a un espacio noticioso del canal televisivo TG5, divulgadas en el sitio digital informativo de ese medio, el ministro de Asuntos Exteriores consideró que “la suspensión de los combates durante dos semanas es, sin duda, un avance muy positivo”.

“Siempre trabajamos por una solución pacífica a este conflicto”, enfatizó Tajani, quien aseguró que “Italia seguirá cumpliendo con su parte para garantizar que los acuerdos se finalicen en las próximas dos semanas”, y anunció que, a tal fin, se reunirá en las próximas horas con el embajador iraní en Roma, Mohammad Reza Saburi.

Tajani resaltó la importancia de que Estados Unidos deje de bombardear a la población civil iraní y aseveró que “una solución negociada es fundamental para lograr la paz y la estabilidad” por lo que “la apoyamos junto con toda la Unión Europea (UE)”.

Los líderes de Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, España, Dinamarca, Países Bajos, y de la UE, suscribieron en esta jornada un comunicado conjunto, publicado en el sitio oficial de la Presidencia del Consejo de ministros de este país, donde celebran el alto el fuego de dos semanas concluido hoy entre Estados Unidos e Irán.

“El objetivo ahora debe ser negociar una solución rápida y duradera al conflicto en los próximos días”, y “esto solo puede lograrse por la vía diplomática”, por lo que “instamos firmemente a que se avance rápidamente hacia una solución negociada sustantiva”, señala el texto.

“Esto será crucial para proteger a la población civil de Irán y garantizar la seguridad en la región, que podría sufrir una grave crisis energética mundial, añade el documento, que apela a que todas las partes implemente de manera efectiva el alto el fuego acordado, el cual debe mantenerse “incluyendo al Líbano”.

Por otra parte, los firmantes sostienen que “nuestros Gobiernos contribuirán a garantizar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”, agrega el comunicado.