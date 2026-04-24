Fuerzas Armadas Revolucionarias en Santiago de Cuba se suman al movimiento «Mi firma por la Patria» (+Fotos)

Representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en Santiago de Cuba se sumaron al movimiento popular “Mi Firma por la Patria”, una iniciativa promovida por la sociedad civil cubana que reafirma el compromiso del pueblo con la paz, la soberanía y la defensa de los principios revolucionarios.‎‎

La jornada, estuvo marcada por la participación activa de combatientes y trabajadores civiles, quienes con su firma ratificaron el respaldo a la Constitución de la República de Cuba, donde se consagra la defensa de la patria como el más alto honor y deber de cada ciudadano.‎‎

Cada rúbrica constituye un acto consciente de reafirmación patriótica, en un contexto internacional complejo, donde se intensifican las presiones externas contra la Isla.

En ese sentido, los participantes destacaron el carácter profundamente humanista y defensivo de la postura cubana.

‎‎David León Jarque, soldado de las FAR, expresó que su firma representa “el compromiso de las nuevas generaciones con la historia y la soberanía del país.

Firmar es decirle al mundo que los jóvenes cubanos estamos dispuestos a defender la paz que hemos construido, sin renunciar a nuestros principios”.‎‎

Asimismo, subrayó que esta iniciativa fortalece la unidad nacional frente a cualquier intento de injerencia externa. “No se trata solo de un acto simbólico, es una reafirmación de nuestra identidad y de nuestra responsabilidad con el futuro de Cuba”, añadió.‎‎

Por su parte, Pedro Sierra Veranes, trabajador civil, resaltó el carácter inclusivo del movimiento y la participación consciente del pueblo. “Aquí estamos todos, militares y civiles, unidos por una misma causa.

Esta firma es una expresión de dignidad y de rechazo a cualquier forma de bloqueo o agresión contra nuestro país”, afirmó.‎‎

Durante la jornada, también se reiteró el rechazo a la guerra como forma de resolver los conflictos y se condenó el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, así como sus impactos en la vida cotidiana del pueblo cubano.‎‎

La incorporación de las FAR a “Mi firma por la patria” refuerza el carácter unitario y participativo de esta iniciativa, que continúa sumando voluntades en todo el país.

El movimiento se consolida como una expresión de respaldo a la soberanía, la autodeterminación y la continuidad de la Revolución cubana, desde una firme vocación de paz y resistencia frente a presiones externas.‎

Fotos: Ramiro Remón