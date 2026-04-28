Cuba y Colombia sobresalen en Panamericano de Levantamiento de Pesas

La Federación Panameña de Levantamiento de Pesas destacó hoy la actuación del cubano Otto Félix Oñate en el Campeonato Panamericano de la disciplina con sede en el Centro de Entrenamiento, Atheyna Bylon, en esta capital.

En su presentación el primer día de competencias, la víspera, el de la mayor de las Antillas, división 60 kilogramos, alcanzó tres medallas de plata, al conseguir levantar en el arranque 122 kilogramos en su tercera salida a la plataforma.En ese apartado, el oro lo mereció Gabriel Chumm, de Estados Unidos (126 kg); y el bronce se lo adjudicó el venezolano Jefferson Gómez (119 kg).

También en envión, Chumm dominó, seguido por Oñate y la tercera posición fue para el colombiano Jhon Jairo Serna.

Las primeras posiciones en los totales la ocuparon Chumm (281 kg), Oñate (277 kg) y Serna (269 kg), en ese orden.Resaltaron además que el cubano igualó los récords nacionales en arranque y envión, e implantó una plusmarca en el biatlón.

Para el próximo el 30 de abril, último día del torneo, se espera la actuación por la isla de la subcampeona mundial Marifelix Sarría (+86 kg), quien saldrá en busca de medallas.En el primer día de competencia otro de los resultados destacados fue la presentación del colombiano Francisco Mosquera, quien obtuvo tres oros y récord panamericano en la división 65 kilogramos.

En la modalidad del arranque registró 139 kg, en el envión 181 kg, para un total de 320 kg.Este Campeonato Panamericano reúne a 200 halterofilistas de 24 naciones y sirve de preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.