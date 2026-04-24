Artistas reafirman causa común por Cuba y por la paz

El compromiso de los de intelectuales y artistas cubanos con la defensa de la soberanía nacional ante las amenazas del Gobierno de Estados Unidos quedó patente hoy con sus firmas en el movimiento popular Mi firma por la Patria, que se desarrolla en estas jornadas en todo el país.

En acto realizado en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Martha Bonet de la Cruz, presidenta de esa institución cultural, apeló a la responsabilidad ética y moral del arte revolucionario con defender, frente a la actual arremetida, la independencia y los principios medulares del proyecto nacional elegido por los cubanos.

Destacó asimismo el poder del diálogo y la cultura para sostener la vida y la civilización en el planeta en oposición a la barbarie y la lógica de la fuerza que quiere imponer el imperialismo norteamericano en el mundo con sus constantes agresiones.

Bonet de la Cruz recalcó que los artistas de la mayor de las Antillas, fieles a su convicción humanista y revolucionaria, no buscan la confrontación pero están preparados para afrontar cualquier escenario y vencer.

En los 65 años de la UNEAC, la vanguardia artística, parte indisoluble de un pueblo en Revolución, se erigen en pos de la defensa de los ideales de la independencia y justicia, y suman sus firmas, junto a la de millones de compatriotas, para reafirmar que la cultura seguirá siendo espada y escudo de la nación, aseveró.

Israel Rojas Fiel, líder del grupo Buena Fe, aclaró a la Agencia Cubana de Noticias que este es un momento para estar del lado correcto de la historia junto con Cuba y que permanecer neutral hoy es hacerle el juego quién bloquea y presiona a la isla.

Respeto el derecho de cada uno de tener su posición, pero la mía es esta, de estar del lado de lo que me parece correcto que es decirle no a la guerra, pero si viene darle el frente, añadió.

En declaraciones la maestra Digna Guerra Ramírez, directora del Coro Nacional, señaló su presencia en este momento trascendental como un acto de compromiso con la Revolución y con Cuba, con este maravilloso pueblo que siempre echa para adelante y que no se va a dejar agredir nada, apuntó.

Aquí hay un pueblo súper combativo y aguerrido que no dudará en dar el paso al frente todos juntos a defender la Patria y a nuestra Revolución», recalcó.

Refirió además el valor medular de la Cultura como ese bastión que tiene el país, cada quien desde su lugar, desde lo que hace, es un arma que tiene el archipiélago contra quién venga a agredir: La Cultura es invencible y con eso ya podemos enfrentar lo que venga, ponderó.

Marcos David Fernández, conocido como el «Kikiri de Cisneros» dijo no poder separar la postura del niño que creció con la raíz del repentismo a la del joven que se formó con lo que vio de sus padres y con lo que quiso seguir.

De modo emotivo enfatizó, de esta manera, en defender las dos cosas por igual; al país que es lo mismo que la raíz guajira que viene de tantos años de la historia del archipiélago.

Yo no quiero que venga nadie a destruir los lugares de mis primeras parrandas, a destruir el quicio de la calle de Cisneros donde mi papá me enseñó a improvisar: esa es la razón de Kikiri como joven cubano y como niño y joven que creció amando a este país, recalcó.

Como cubano confesó tener amigos de diferentes credos y pensamientos y aunque entiende que otros no tienen porque pensar igual y hacer otro uso de su libre albedrío, pero que no se puede tolerar a quienes piden que bombardear la tierra donde uno creció, «eso nadie debería defenderlo», realzó.