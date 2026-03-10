Santiago de Cuba: Un pacto por la música en tiempos de adversidad

Con información de CMKC Radio Revolución.

En el corazón de una ciudad que vive y respira melodías, donde el son y la trova nacen en cada esquina, Santiago de Cuba reafirma su vocación de trinchera cultural.

En medio de un escenario marcado por carencias y desafíos, la máxima dirección política y gubernamental de la provincia se reunió este lunes con periodistas, artistas y personalidades de la cultura para trazar puentes y renovar el compromiso con la identidad.

El encuentro, más que una reunión protocolar, se convirtió en un espacio de reflexión profunda sobre cómo sostener el título de Ciudad Creativa en la Música que ostenta la urbe, un reconocimiento que, lejos de ser un adorno, exige acciones concretas para proteger el alma sonora del territorio.

Uno de los puntos más sensibles del debate giró en torno a la integridad de las instituciones culturales. Se alertó sobre los «ruidos» externos que hoy perturban la esencia de lugares emblemáticos como la Casa de la Trova Pepe Sánchez.

No se trató solo de contaminación acústica, sino de aquellas interferencias que degradan la calidad artística y la experiencia espiritual que deben ofrecer estos templos de la música.

La conversación también navegó por las aguas del periodismo hipermedia, un reto impostergable.

En la era digital, se insistió en la necesidad de visibilizar, con mayor fuerza, los valores patrimoniales que distinguen la tradición santiaguera.

Se trata de hacer del relato periodístico una herramienta de resistencia, que muestre al pueblo no como simple espectador, sino como protagonista del hecho cultural, a pesar del bloqueo económico que, como recordaron los presentes, también azota la espiritualidad de la nación.

Otra preocupación latente fue la defensa de la geografía de la cultura.

Se abogó por proteger la sede de los festivales y eventos que nacieron en Santiago de Cuba y que, con el tiempo, han encontrado escenario en La Habana. La premisa fue clara:

Salvaguardar el derecho de la provincia a ser cuna y hogar permanente de sus propias celebraciones.

El diálogo sirvió, además, para reconocer a quienes narran estas realidades.

En un contexto de limitaciones técnicas, de transporte y múltiples carencias, los periodistas que cubren la cultura mantienen su labor con una constancia encomiable.

Al cierre del encuentro, Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, junto al vicegobernador Waldis Peinado González, extendieron una felicitación especial a estos profesionales en vísperas del Día de la Prensa Cubana, este 14 de marzo.

En Santiago, la cultura no se rinde.

En cada debate, en cada acuerdo, se escucha el pulso de una ciudad que, incluso entre adversidades, sigue apostando por la música como su más alta trinchera.