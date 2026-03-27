Rusia abre causa penal por ataque a buque gasero

Moscú, 27 mar.— La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, informó hoy que se abrió una causa penal por terrorismo internacional por el ataque contra el buque gasero ruso Arctic Metagaz en el mar Mediterráneo.

«Continuamos la investigación sobre el caso penal relativo a la comisión de un acto de terrorismo internacional ante la explosión del buque gasero ruso Arctic Metagaz en aguas neutrales del mar Mediterráneo”, declaró Petrenko este viernes a la prensa.

La vocero refirió que se constató que el 3 de marzo, mientras navegaba desde el puerto de Múrmansk hacia China, frente a las costas de Malta, el buque ruso, que transportaba gas licuado, fue atacado con al menos dos vehículos aéreos no tripulados y unas tres lanchas no tripuladas equipadas con artefactos explosivos.

Asimismo, señaló que en el momento del asalto se encontraban a bordo 30 tripulantes, todos ellos ciudadanos rusos. Dos de los marinos resultaron heridos, fueron rescatados y trasladados a Rusia para recibir tratamiento médico.

«La investigación ha interrogado a todos los miembros de la tripulación y a los representantes de las organizaciones propietarias de la carga y del buque, ha examinado fotografías y grabaciones de vídeo de las consecuencias del ataque”, declaró Petrenko.

Además, añadió que levan a cabo medidas de investigación y operativas con el objetivo de identificar a los autores y organizadores específicos del delito.

El buque, que sufrió daños considerables, se encuentra actualmente a la deriva en el sur del Mediterráneo y se aproxima a aguas territoriales libias.

El 3 de marzo, el Ministerio de Transporte de Rusia informó que el buque gasero Arctic Metagaz, de bandera rusa y con una tripulación de 30 marineros, fue atacado por lanchas no tripuladas ucranianas en aguas internacionales del Mediterráneo, cerca de aguas territoriales maltesas.

Según Moscú, el buque gasero, que transportaba 100 mil metros cúbicos de gas natural licuado, perdió propulsión y potencia, y sufrió un incendio y una explosión de gas.