Profundizan líderes religiosos sobre estado de la oncología cubana (+ Fotos)

Una delegación oficial de líderes ecuménicos internacionales profundizaron hoy sobre las potencialidades y dificultades del programa cubano para el enfrentamiento del cáncer, durante su visita al Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología.

En el encuentro, el Dr. Carlos Alberto Martínez Blanco, jefe de Sesión para el Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública, señaló que es prioridad para el estado cubano el tratamiento de esa patología, teniendo en cuenta que, a nivel nacional, es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares.

Puntualizó que en los últimos años existe como tendencia el aumento de casos oncológicos en el país, por lo que es importante continuar la implementación del Programa Integral para el Control del Cáncer, que desde inicios de la Revolución, dió sus primeros pasos hasta lograr un mecanismo bien estructurado.

Argumentó que en la nación existe una red de control, conformada por los diferentes niveles de atención, polos de desarrollo distribuidos en las distintas regiones del país y por el avance de los distintos servicios especializados, como la oncología médica, oncopediatría, radioterapia y medicina nuclear.

Detalló además que dentro del sector, existe un notorio crecimiento de investigaciones que permiten llevar a otro nivel los conocimientos sobre cómo enfrentar el cáncer, a partir de la obtención de nuevos medicamentos reconocidos a nivel mundial.

Manifestó que a pesar de las potencialidades que tiene la Isla en el campo, el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos afecta diariamente el diagnóstico, la quimioterapia y la cirugía en un significativo número de pacientes, por no poder adquirir los insumos necesarios para estas acciones.

Especificó que la falta de materias primas para la producción de medicamentos, la inaccesibilidad a piezas de repuesto para equipos y las dificultades energéticas, como consecuencia de la política imperialista, son trabas presentes en la atención médica.

Luis Martín Rodríguez, director del instituto expresó que a pesar de la compleja situación, ese centro hospitalario siempre ha recibido de la ayuda de instituciones religiosas, que sistemáticamente entregan donaciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Añadió que Cuba presenta excelentes relaciones con organismos internacionales de salud que permiten una actualización sobre las principales tendencias en la asistencia oncológica en todo el territorio.

Jihyun Oh, Secretaria General Permanente de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos (PCUSA).

En declaraciones a la prensa, Jihyun Oh, secretaria general permanente de Iglesia Presbiteriana USA (PCUSA) expuso que el intercambio con los especialistas ha permitido conocer a profundidad las necesidades del centro, para intencionar futuras ayudas, necesarias para el combate de esta patología.

Agregó que la relación con las iglesias de Cuba es histórica y marcada por el entendimiento y la solidaridad, por lo que esta visita a la mayor de las Antillas tiene como objetivo brindar apoyo a los creyentes y a la población en general en estas circunstancias difíciles.

Durante el intercambio, esta delegación ecuménica, cuya mayoría de integrantes visita por primera vez el país, recorrió las instalaciones de la sala de oncopediatría, la cual cuenta con 20 capacidades, de la cuales cinco están cubiertas.