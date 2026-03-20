“No dejaremos morir la trova en Santiago”Voluntad y memoria en la 63ª edición del Festival Pepe Sánchez

Con información de Oscar Ruano.

En el corazón de la Ciudad Creativa de la Música, donde cada esquina parece guardar una décima, con luz y ritmo tradicional, la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Miguel Matamoros reafirma su compromiso con la tradición más íntima de Santiago de Cuba. “No dejaremos morir la trova en Santiago”, puntualiza Rosa María Prades Bell, su directora, al calor de la 63ª edición del Festival de la Trova Pepe Sánchez.

Prades Bell lo explica sin ambages: “Estamos todos inmersos para que este festival de la trova se mantenga, aun en medio de las severas adversidades que vive el país”.

No es un empeño menor. Es la apuesta por un legado que se teje con guitarras y memorias, con la fidelidad a quienes ya no están y la apuesta por quienes hoy empuñan la canción como un acto de resistencia.

Hay en sus palabras un verbo colectivo —“estamos todos inmersos”— que desdibuja jerarquías y convoca a músicos, técnicos, gestores y público en una misma causa. Porque, dice la directora, lo que sostiene esta cita anual no es solo la tradición, sino “voluntad, compromiso y talento de buena trova para deleitarnos y rendir tributo a los más destacados, y a los que ya no están”.

En cada acorde, el festival honra su nombre: Pepe Sánchez, el padre del género, y con él una estirpe que ha hecho de Santiago cuna y bastión.

En tiempos de adversidades profundas, que la trova siga sonando no es un milagro: es una decisión.