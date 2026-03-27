México impulsa la ampliación de los servicios para tratar el pie diabético con el uso del Heberprot-P

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México participará en la ampliación de los servicios para tratar el pie diabético y prevenir amputaciones, informó la entidad en su cuenta en X.

Como lo explicó la Presidenta de la nación azteca, Claudia Sheinbaum, «lo haremos en coordinación con Cuba por los grandes aportes que ha hecho a la ciencia médica».

En conferencia de prensa la mandataria mexicana dijo, además, que Cuba tiene desarrollos en medicina muy importantes, y que en existe un convenio para el tratamiento del pie diabético con el uso del Heberprot-P.

«Son clínicas especializadas del pie diabético que vamos a aumentar porque frente a la amputación de un pie de una persona que vive diabetes y que llegó a ese límite, pues hay un tratamiento alternativo que evita amputar una pierna. Imagínense, pues cómo no vamos a darles oportunidad a un mexicano, a una mexicana, de que pueda tener acceso a un medicamento o a un tratamiento como ese. Y otras acciones que tenemos junto con Cuba», subrayó.

Al respecto, en la propia red social, el Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas, BioCubaFarma, señaló que esta decisión no solo amplía el acceso a un medicamento innovador cubano, sino que refuerza la colaboración científica, respaldada por datos de efectividad que muestran una reducción significativa de amputaciones y una mejora sustancial en la cicatrización de úlceras complejas.

Esta colaboración para el tratamiento del pie diabético mediante el convenio establecido con Cuba se viene desarrollando desde el pasado año 2025 teniendo en cuenta que, de acuerdo con datos oficiales, cada día a 75 mexicanos se les retira una pierna o un pie, asociado a enfermedades como la diabetes.

El Heberprot-P, creado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, constituye el único fármaco en el mundo capaz de estimular la granulación y la reepitelización aceleradas en úlceras del pie diabético, y reduce el tiempo de cicatrización de estas lesiones, con lo que disminuye el número de desbridamientos y el riesgo de amputación.