Etiopía apuesta por energía renovable para satisfacer demanda (+Fotos)

Etiopía intensifica los esfuerzos para satisfacer sus crecientes demandas de energía a través de fuentes sostenibles y renovables, afirmó el ministro de Agua y Energía, Habtamu Iteffa, citado hoy por la Ethiopian News Agency.

En declaraciones a ese medio de prensa, Iteffa destacó la estrategia a largo plazo del país para aprovechar sus abundantes recursos de energía limpia, incluida la hidroeléctrica, eólica, solar y geotérmica, como parte de una visión más amplia para construir un sistema energético resiliente y bajo en carbono.

Reveló que más del 96 por ciento del consumo actual de Etiopía se deriva de fuentes renovables, lo que posiciona al país entre los líderes mundiales en el desarrollo de la energía verde.

Subrayó que en los últimos años han seguido una política ambiciosa de diversificación de la combinación energética, alineándose con los objetivos nacionales para reducir la pobreza, acelerar la industrialización y el crecimiento económico.

Una piedra angular de esta transformación es la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), un proyecto hidroeléctrico emblemático que esperan impulse significativamente la generación de electricidad y amplíe el acceso a nivel nacional y en toda la región de África Oriental, acotó.

Precisó el ministro que, a pesar de las tensiones geopolíticas en curso y las preocupaciones energéticas regionales más amplias, la inauguración del dique subraya la determinación de Etiopía de aprovechar sus recursos naturales para el desarrollo nacional.

De igual manera, las fuertes inversiones en infraestructura de transmisión, incluidas las interconexiones transfronterizas, para facilitar el comercio y fortalecer la seguridad energética en el Cuerno de África.

La capacidad total de generación de electricidad de Etiopía, incluida la producción de GERD, superó los 10 gigavatios, lo que refleja un crecimiento significativo en la producción nacional de energía, aseveró.

De cara al futuro, agregó, el gobierno tiene como objetivo ampliar aún más las alternativas energéticas libres de combustibles fósiles para reducir los costos económicos y mitigar el impacto ambiental.

“Continuaremos fortaleciendo nuestros esfuerzos en cada etapa para garantizar el acceso sostenible a la energía para todos los ciudadanos”, manifestó.

Los analistas señalan que estas iniciativas refuerzan colectivamente la posición de Etiopía como una potencia líder de energía renovable en África, con una creciente influencia en la integración energética regional y el desarrollo de infraestructura.