En San Luis, el gesto altruista de donantes de sangre

San Luis debe entregar cada mes al banco de sangre Provincial, 285 donaciones extraídas de los brazos de mujeres y hombres que en gesto voluntario, desinteresado y altruista, los extienden para salvar vidas.

Según la doctora Mercedes Coello Vidal, responsable del Departamento de Atención Médica en la dirección municipal de Salud, la cifra se cumple en lo que va de año gracias a la organización que este programa tiene desde el Consultorio del Médico y la Enfermera de la familia. En estas instituciones primarias de salud se conoce a cada donante, se da seguimiento al ciclo de extracción y a su salud. La convocatoria es en el barrio desde la unidad entre Salud y los Comités de Defensa de la Revolución.



En el Hospital Alberto Fernández Montes de Oca, el Centro de Extracción Municipal con servicio de transfusiones, mantiene su vitalidad. A él asisten sanluiseros para donar y son atendidos con todos los protocolos establecidos para que la donación sea segura.

Dato significativo en San Luis, es la incorporación asidua de donantes jóvenes, como ocurrió recientemente en el banco móvil convocado para la sede municipal del Poder Popular. Estudiantes de la carrera de medicina se sumaron a trabajadores de Cultura, del Instituto Nacional de Deportes y a campesinos, para por vez primera donar su sangre.



Cada año del 6 al 14 de junio celebramos la jornada mundial del donante de sangre, pero el realce a quienes extienden su brazo para defender a sus semejantes es un acto diario. El desprendimiento de estas personas aumenta la esperanza y calidad de vida de muchos pacientes hospitalizados, contribuye al desarrollo de procedimientos quirúrgicos y a la preparación de medicamentos.



La sangre que se entrega en gesto altruista por los sanluiseros tiene múltiples usos, todos a favor de la vida. En embarazadas con hemorragias asociadas al parto, en niños y otros pacientes que presentan enfermedades potencialmente mortales.

Este noble programa seguirá materializando aquí gracias al Sistema de Salud y a mujeres y hombres que ponen en alto el humanismo que nos distingue.