lunes 16 marzo 2026
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En San Luis, ¨La calle de las tradiciones¨, espacio cultural que gana adeptos (+Fotos)

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

¨La calle de las tradiciones¨, es un espacio cultural sanluisero, donde los protagonistas son pobladores de una comunidad escogida.

La idea que se materializa una vez al mes, provoca derroche de expresiones y tradiciones culturales en el  barrio seleccionado.

Metodòlogos, Instructores de arte, Promotores culturales y aficionados; pertenecientes a la Casa municipal de la Cultura Manuel Armero Sánchez, son los excelentes creadores del  espacio y  encargados de que cada encuentro sea inolvidable para los participantes.

Se muestran diversas manifestaciones artísticas, hay espacio para el baile, la poesía, la canción, la narración oral y no falta una temática principal. Desde estos espacios se aprende a preparar rico café, a quitar un empacho y también se revelan secretos para sabrosos ajiacos. Asimismo se aprovecha para reconocer y divulgar la actividad de artistas aficionados que muchas veces viven en el barrio.

¨La Calle de las tradiciones¨, con el Instructor de Arte,  Aldo Aranda, al frente, escoge la tarde del cuarto jueves de cada mes,  para preservar desde  la comunidad el Patrimonio Cultural Inmaterial de San Luis.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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