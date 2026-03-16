En San Luis, ¨La calle de las tradiciones¨, espacio cultural que gana adeptos (+Fotos)

¨La calle de las tradiciones¨, es un espacio cultural sanluisero, donde los protagonistas son pobladores de una comunidad escogida.

La idea que se materializa una vez al mes, provoca derroche de expresiones y tradiciones culturales en el barrio seleccionado.

Metodòlogos, Instructores de arte, Promotores culturales y aficionados; pertenecientes a la Casa municipal de la Cultura Manuel Armero Sánchez, son los excelentes creadores del espacio y encargados de que cada encuentro sea inolvidable para los participantes.

Se muestran diversas manifestaciones artísticas, hay espacio para el baile, la poesía, la canción, la narración oral y no falta una temática principal. Desde estos espacios se aprende a preparar rico café, a quitar un empacho y también se revelan secretos para sabrosos ajiacos. Asimismo se aprovecha para reconocer y divulgar la actividad de artistas aficionados que muchas veces viven en el barrio.

¨La Calle de las tradiciones¨, con el Instructor de Arte, Aldo Aranda, al frente, escoge la tarde del cuarto jueves de cada mes, para preservar desde la comunidad el Patrimonio Cultural Inmaterial de San Luis.