martes 31 marzo 2026
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Donde los años se vuelven letras: el taller que siembra poesía en San Luis (+Fotos)

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

En San Luis, un puñado de mujeres ha encontrado en las palabras un refugio y, a la vez, una fiesta. Son jubiladas, intelectuales, creadoras.

Pero sobre todo son amigas que un día decidieron que la cotidianidad no podía con ellas.Así nació “Los años inspiran”, un taller literario que es mucho más que una cita semanal: es una extensión del alma.

Aunque comenzó como un “mini taller”, como lo llaman cariñosamente sus fundadoras —Berta García, Aidee y Lidia—, hoy es un espacio donde la experiencia se vuelve cuento, la memoria se hace poesía y los relatos brotan de una vida compartida.

Todas fueron maestras. Con excelente trayectoria en el sistema educacional, ahora continúan tejiendo cultura desde la extensión del taller Juan Clemente Zenea, auspiciado por especialistas de la casa municipal de la cultura Manuel Armero Sánchez.

Pero lo suyo tiene un sello propio: al aire libre, con guitarra de por medio, el encuentro se convierte en tertulia, en conversatorio, en un remanso donde el tiempo se toma con calma.El propósito es claro: sumar a más mujeres con inclinación hacia la creación literaria, en cualquiera de sus manifestaciones.

Y, de paso, regalarle al alma un poco de esa satisfacción que solo deja compartir la palabra, la música y la amistad.“Los años inspiran” no es solo un taller. Es la prueba de que las letras, cuando se viven juntas, tienen la facultad de convertir el paso del tiempo en un puente de ternura.

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Comentarios
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