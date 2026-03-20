viernes 20 marzo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuba ya conoce su grupo y rivales del mundial sub 17 de voleibol

Picture of ACN
ACN

El equipo masculino cubano de voleibol aparece en el grupo D del Campeonato Mundial sub 17 de Diga, Catar, certamen que contará con la participación de 24 planteles repartidos en seis llaves del 19 al 29 de agosto próximo.

Según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com, la selección de Cuba tendrá como rivales a España, Venezuela y República Checa.

Los favoritos para avanzar a la siguiente fase en ese apartado, según el ranking del orbe, son los españoles, quienes son terceros en el listado y los cubanos, novenos, ya que los venezolanos ocupan el lugar 16 y los checos el 26.

Por el sorteo, en la llave A están los anfitriones, México, Francia y Polonia, en la B, Italia, Túnez, India y Rumania, y en la C, Argentina, Puerto Rico, Pakistán y Argelia.

Irán, Brasil, Bulgaria y Japón integran el E, y China, Taipei de China, Egipto, Estados Unidos y Turquía figuran en el F.

Por el formato aprobado, los dos primeros lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros puestos avanzarán a los octavos de final, mientras que el resto quedará eliminado del camino hacia los cuartos de final, la semifinal y la final.

Los 10 mejores del ranking mundial son Italia, Argentina, España, Irán, Taipei de China, Egipto, Brasil, Bélgica, Cuba y Puerto Rico, en ese orden.

Destacadas
Líbano atrapado entre conflictos regionales y agresión israelí
Promueven Cuba y Venezuela capacitación de constructores para la recuperación en Santiago de Cuba
Avispas llegan a 100 jonrones y contando en la Serie nacional 64
Realizan en Santiago de Cuba, Acto Central en saludo al 103 Aniversario de la Federación Estudiantil Universitaria
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios