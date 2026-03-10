Autoridades y estudiantes dialogan en la Universidad de La Habana sobre continuidad del curso escolar

Este 9 de marzo tuvo lugar un intercambio entre autoridades universitarias y un grupo de estudiantes que se acercaron a la Universidad de La Habana (UH). Participaron el ministro de Educación Superior, la rectora de la casa de altos estudios y otros directivos.

Durante el intercambio, los estudiantes expusieron sus inquietudes sobre la continuidad del curso escolar en las universidades ante las dificultades provocadas por las férreas medidas impuestas por el bloqueo de los Estados Unidos a nuestro pais, principalmente de desabastecimiento de combustible. Los estudiantes plantearon también la necesidad de mejorar la comunicación entre las partes en la organización de las actividades.

Como resultado, se acordó crear espacios de intercambio semanales entre los estudiantes y las direcciones universitarias para dar seguimiento al proceso docente-educativo. Las facultades de la UH se mantendran abiertas para recibir a sus estudiantes y atender sus necesidades, considerando las particularidades de cada carrera y programa de estudios.

Se informó, además, que existe estrecha coordinación entre las universidades y las autoridades municipales del país, con el fin de identificar las situaciones particulares de cada estudiante en su territorio, asi como las alternativas para realiza actividades académicas en las localidades y el apoyo que los estudiantes pueden brindar en el desarrollo territorial.

(Tomado de la Universidad de La Habana)