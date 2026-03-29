Agradece Cuba a China nuevo donativo de arroz como aporte solidario (+ Fotos)

Más de seis millones de cubanos se benefician con el donativo de arroz que envía desde hace dos meses el gobierno de China a nuestro país, una ayuda al abastecimiento alimentario que abarca hasta el momento once provincias y varios centros asistenciales, desde Pinar del Río hasta Las Tunas, afirmó Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior.

En la ceremonia de entrega del aporte solidario, en el muelle capitalino de Haiphong, ante el buque Loyalty Hong que trajo la carga, la titular agradeció la contribución del gigante asiático, que ya cuenta con el aporte de miles de toneladas de arroz transportadas a la isla, las cuales han arribado con anterioridad a los puertos de Mariel y Santiago de Cuba, a las que se suman estas 15 600 recién recibidas y ahora en proceso de descarga en el enclave habanero.

Tras anunciar que se prevé el arribo próximamente de un cuarto lote de arroz destinado a las restantes provincias orientales, la Ministra subrayó la significación de este apoyo en medio de la difícil coyuntura que vive el pueblo cubano ante la intensificación del bloqueo estadounidense arreciado con un cerco energético sin precedentes que no le permite a la nación antillana, exportar crudo.

En el acto, Hua Xin, embajador de la República Popular China en Cuba, destacó que su país continuará con su apoyo a la isla en defensa de la soberanía y seguridad nacional, y fortalecerá aún más la cooperación en sectores clave como el alimentario y la energía.

El diplomático precisó que este envío de 15 600 toneladas completa la cifra acordada de 30 000, dispuesta como parte del Proyecto de Asistencia Alimentaria de Emergencia del gobierno del país asiático ante la grave coyuntura económica en la Isla y se enmarca en el compromiso de trabajar juntos para enfrentar los desafíos y coadyuvar a la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

Realzó el embajador los vínculos de cooperación entre ambas naciones que se reafirman en actos como este y en momentos tan complejos como los que vive hoy el país caribeño, asediado en todos los ámbitos sociales y económicos, ante la arremetida de presiones y amenazas de la Casa Blanca.

En tanto, Nayma Martínez Peraza, directora general de la Empresa de Servicios Aeroportuarios Occidente, transmitió a la prensa la decisión de los trabajadores de ese colectivo de redoblar sus esfuerzos en turnos de 24 horas para lograr que durante los próximos 15 días se extraigan las miles de toneladas del grano, que deben ser transportadas por camiones de carga automotor y por medios ferroviarios a varios territorios.

Asistieron a la ceremonia, Deborah Rivas, viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, funcionarios de este organismo, del Comercio interior, y de la embajada de China en La Habana, así como representantes de entidades de varios sectores.