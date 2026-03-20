Actualizan medidas en el sistema educacional para garantizar la continuidad del curso ante contingencia energética.

Se pospuso la realización de los exámenes de ingreso a la Educación Superior para el inicio del mes de junio.

Ante la prolongación de la situación energética que enfrenta el país provocada por el cerco petrolero, impuesto por EE. UU, Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro, explicó que se ha decidido actualizar las medidas en el sector educativo, previamente anunciadas, partiendo de principios inquebrantables que han guiado la toma de decisiones.

En el espacio televisivo Mesa Redonda, declaró que se mantiene un equilibrio entre el rigor académico y la necesaria flexibilización y descentralización exigidas por el contexto, «manteniendo la mayor profesionalidad posible y el vínculo entre los profesores y estudiantes», así como un diálogo permanente entre todos los actores del proceso educativo.

En ese sentido, Naima Trujillo Barreto, ministra de Educación, puntualizó que en la primera infancia se ha tenido que fusionar la actividad en una sola sesión en algunos casos, mientras que, en la Educación Especial, se mantiene el concepto de priorizar su continuidad en toda su diversidad: en instituciones especializadas, en la educación general, hospitalaria o ambulatoria.

Para la Secundaria Básica y el Preuniversitario, «que presentan complejidades en cuanto a matrícula y funcionamiento», se han mantenido las actividades priorizando el avance en asignaturas clave, con adecuaciones curriculares según las condiciones.

En el caso del duodécimo grado, se defenderá la mayor presencialidad para garantizar la preparación de los exámenes de ingreso a la Educación Superior y otros mecanismos de acceso.

Por eso se ha flexibilizado «el calendario evaluativo, otorgando 15 días adicionales a partir del próximo lunes para que los territorios definan la realización de los exámenes finales», afirmó Trujillo Barreto.

En la Educación Superior Walter Baluja García, titular del sector, manifestó que, a propósito de mantener el trabajo educativo con todos los miembros de la comunidad universitaria, se autorizaron modificaciones curriculares a los planes de estudio.

Baluja García acotó que continuará constituyendo una alternativa la ubicación de estudiantes del curso diurno en unidades docentes o entidades laborales de su territorio, para desarrollar la práctica laboral correspondiente y otras actividades docentes, con los ajustes que sean necesarios realizar.

Además, dijo, se reducirán las evaluaciones a las imprescindibles, se podrá convocar a exámenes de suficiencia fuera de los términos habituales, y la realización de los ejercicios de culminación de estudios, en cualquiera de sus variantes, se efectuará de forma presencial o virtual, atendiendo a las particularidades de cada técnico superior o carrera, y del territorio.