A 96 años de la primera huelga general contra Machado: cuando 200 mil voces hicieron temblar al “asno con garras”

Hoy se cumplen 96 años de un estremecimiento fundacional en la historia de Cuba.

El 20 de marzo de 1930, bajo el liderazgo del intelectual revolucionario Rubén Martínez Villena, más de 200 mil trabajadores paralizaron el país en una huelga general que marcó el principio del fin para la dictadura de Gerardo Machado, aquel “asno con garras” al que la dignidad obrera comenzaba a desmontar.

La cita fue un jueves. Villena, destacado abogado, asesor legal de la CNOC y militante del primer Partido marxista-leninista en la isla, había llamado a los dirigentes sindicales a preparar una paralización de 24 horas en respuesta a la ilegalización de organizaciones obreras.

La noche anterior, en un mitin en el Centro Obrero de La Habana, esbirros del régimen intentaron arrestarlo. No lo lograron: los trabajadores que lo rodeaban lo ocultaron y lo hicieron salir a salvo, en un primer acto de protección colectiva que ya prefiguraba la potencia de lo que vendría.

Al día siguiente, La Habana amaneció detenida.

Comercios, industrias y servicios cerraron. Pero la sacudida no fue capitalina únicamente: también en oriente y el centro del país la huelga se encendió con igual fuerza.

Las demandas eran claras: revocación inmediata de la suspensión de las organizaciones ilegalizadas, libertad para los obreros presos, derecho de reunión y fin de la intervención policial en los sindicatos.

Aquella jornada no solo paralizó al país por un día. Abrió el conteo regresivo hacia agosto de 1933, cuando otro movimiento revolucionario terminaría por derrocar al tirano.

La huelga de marzo de 1930 quedó entonces como la primera gran expresión frontal contra el Machadato: un grito colectivo que, desde la dignidad obrera y la pluma combativa de Villena, anunció que la historia ya no volvería a ser la misma.